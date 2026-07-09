https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/mahkemeden-trump-karari-jean-carrolla-58-milyon-dolar-tazminat-odenecek-1107128030.html
Mahkemeden Trump kararı: Jean Carroll'a 5,8 milyon dolar tazminat ödenecek
Mahkemeden Trump kararı: Jean Carroll'a 5,8 milyon dolar tazminat ödenecek
Sputnik Türkiye
ABD'de bir federal yargıç, Donald Trump'ın yazar E. Jean Carroll'a yaklaşık 5,8 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T09:36+0300
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Manhattan Bölge Mahkemesi Yargıcı Lewis Kaplan, 2023 yılında jüri tarafından verilen karar kapsamında emanet hesapta (escrow) tutulan tazminatın Carroll'a aktarılmasına karar verdi.Kaplan kararında, Trump'ın davayı yıllardır geciktirdiğini belirterek, "Sanık bu davayı yıllardır oyalıyor. Artık hükmedilen tazminatı ödeme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.Cinsel saldırı ve iftira davası2023 yılında görülen davada jüri, Trump'ın Carroll'a cinsel saldırıda bulunduğuna ve daha sonra yaptığı açıklamalarla kendisine iftira attığına hükmetmişti.Karar doğrultusunda Trump'ın 2 milyon dolar cinsel saldırı, 3 milyon dolar ise iftira nedeniyle olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmişti. Yaklaşık 800 bin dolarlık faizle birlikte toplam ödeme 5,8 milyon dolara ulaştı.ABD Yüksek Mahkemesi de daha önce Trump'ın bu karara yaptığı temyiz başvurusunu incelemeyi reddetmişti.Trump cephesi itirazlarını sürdürüyorTrump'ın avukatları karara itiraz etmeyi sürdüreceklerini açıkladı. Savunma tarafı, davanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü öne sürerken, temyiz süreci tamamlanmadan ödemenin yapılmaması gerektiğini savundu.Ancak temyiz mahkemesi de paranın Carroll'a aktarılmasının durdurulması talebini reddetti.Öte yandan Trump, Carroll lehine 2024 yılında verilen 83,3 milyon dolarlık ayrı bir hakaret tazminatı kararına karşı da temyiz sürecini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abd-yuksek-mahkemesi-trumpin-itirazini-reddetti-tazminat-odeyecek-1106873741.html
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donald trump, e. jean carroll, abd
donald trump, e. jean carroll, abd
Mahkemeden Trump kararı: Jean Carroll'a 5,8 milyon dolar tazminat ödenecek
ABD'de bir federal yargıç, Donald Trump'ın yazar E. Jean Carroll'a yaklaşık 5,8 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.
Manhattan Bölge Mahkemesi Yargıcı Lewis Kaplan, 2023 yılında jüri tarafından verilen karar kapsamında emanet hesapta (escrow) tutulan tazminatın Carroll'a aktarılmasına karar verdi.
Kaplan kararında, Trump'ın davayı yıllardır geciktirdiğini belirterek, "Sanık bu davayı yıllardır oyalıyor. Artık hükmedilen tazminatı ödeme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Cinsel saldırı ve iftira davası
2023 yılında görülen davada jüri, Trump'ın Carroll'a cinsel saldırıda bulunduğuna ve daha sonra yaptığı açıklamalarla kendisine iftira attığına hükmetmişti.
Karar doğrultusunda Trump'ın 2 milyon dolar cinsel saldırı, 3 milyon dolar ise iftira nedeniyle olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmişti. Yaklaşık 800 bin dolarlık faizle birlikte toplam ödeme 5,8 milyon dolara ulaştı.
ABD Yüksek Mahkemesi de daha önce Trump'ın bu karara yaptığı temyiz başvurusunu incelemeyi reddetmişti.
Trump cephesi itirazlarını sürdürüyor
Trump'ın avukatları karara itiraz etmeyi sürdüreceklerini açıkladı. Savunma tarafı, davanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü öne sürerken, temyiz süreci tamamlanmadan ödemenin yapılmaması gerektiğini savundu.
Ancak temyiz mahkemesi de paranın Carroll'a aktarılmasının durdurulması talebini reddetti.
Öte yandan Trump, Carroll lehine 2024 yılında verilen 83,3 milyon dolarlık ayrı bir hakaret tazminatı kararına karşı da temyiz sürecini sürdürüyor.