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Mahkemeden Trump kararı: Jean Carroll'a 5,8 milyon dolar tazminat ödenecek
Mahkemeden Trump kararı: Jean Carroll'a 5,8 milyon dolar tazminat ödenecek
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ABD'de bir federal yargıç, Donald Trump'ın yazar E. Jean Carroll'a yaklaşık 5,8 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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Manhattan Bölge Mahkemesi Yargıcı Lewis Kaplan, 2023 yılında jüri tarafından verilen karar kapsamında emanet hesapta (escrow) tutulan tazminatın Carroll'a aktarılmasına karar verdi.Kaplan kararında, Trump'ın davayı yıllardır geciktirdiğini belirterek, "Sanık bu davayı yıllardır oyalıyor. Artık hükmedilen tazminatı ödeme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.Cinsel saldırı ve iftira davası2023 yılında görülen davada jüri, Trump'ın Carroll'a cinsel saldırıda bulunduğuna ve daha sonra yaptığı açıklamalarla kendisine iftira attığına hükmetmişti.Karar doğrultusunda Trump'ın 2 milyon dolar cinsel saldırı, 3 milyon dolar ise iftira nedeniyle olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmişti. Yaklaşık 800 bin dolarlık faizle birlikte toplam ödeme 5,8 milyon dolara ulaştı.ABD Yüksek Mahkemesi de daha önce Trump'ın bu karara yaptığı temyiz başvurusunu incelemeyi reddetmişti.Trump cephesi itirazlarını sürdürüyorTrump'ın avukatları karara itiraz etmeyi sürdüreceklerini açıkladı. Savunma tarafı, davanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü öne sürerken, temyiz süreci tamamlanmadan ödemenin yapılmaması gerektiğini savundu.Ancak temyiz mahkemesi de paranın Carroll'a aktarılmasının durdurulması talebini reddetti.Öte yandan Trump, Carroll lehine 2024 yılında verilen 83,3 milyon dolarlık ayrı bir hakaret tazminatı kararına karşı da temyiz sürecini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abd-yuksek-mahkemesi-trumpin-itirazini-reddetti-tazminat-odeyecek-1106873741.html
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donald trump, e. jean carroll, abd
donald trump, e. jean carroll, abd

Mahkemeden Trump kararı: Jean Carroll'a 5,8 milyon dolar tazminat ödenecek

09:36 09.07.2026
© AAUzun süre köşe yazarlığı yapan E Jean Carroll, New York'taki mahkemede jüriye, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini, bu sebeple artık romantik ilişki yaşayamadığını ve bunun 'itibarını zedelediğini' söyledi.
Uzun süre köşe yazarlığı yapan E Jean Carroll, New York'taki mahkemede jüriye, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini, bu sebeple artık romantik ilişki yaşayamadığını ve bunun 'itibarını zedelediğini' söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© AA
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ABD'de bir federal yargıç, Donald Trump'ın yazar E. Jean Carroll'a yaklaşık 5,8 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.
Manhattan Bölge Mahkemesi Yargıcı Lewis Kaplan, 2023 yılında jüri tarafından verilen karar kapsamında emanet hesapta (escrow) tutulan tazminatın Carroll'a aktarılmasına karar verdi.
Kaplan kararında, Trump'ın davayı yıllardır geciktirdiğini belirterek, "Sanık bu davayı yıllardır oyalıyor. Artık hükmedilen tazminatı ödeme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Cinsel saldırı ve iftira davası

2023 yılında görülen davada jüri, Trump'ın Carroll'a cinsel saldırıda bulunduğuna ve daha sonra yaptığı açıklamalarla kendisine iftira attığına hükmetmişti.
Karar doğrultusunda Trump'ın 2 milyon dolar cinsel saldırı, 3 milyon dolar ise iftira nedeniyle olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmişti. Yaklaşık 800 bin dolarlık faizle birlikte toplam ödeme 5,8 milyon dolara ulaştı.
ABD Yüksek Mahkemesi de daha önce Trump'ın bu karara yaptığı temyiz başvurusunu incelemeyi reddetmişti.

Trump cephesi itirazlarını sürdürüyor

Trump'ın avukatları karara itiraz etmeyi sürdüreceklerini açıkladı. Savunma tarafı, davanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü öne sürerken, temyiz süreci tamamlanmadan ödemenin yapılmaması gerektiğini savundu.
Ancak temyiz mahkemesi de paranın Carroll'a aktarılmasının durdurulması talebini reddetti.
Öte yandan Trump, Carroll lehine 2024 yılında verilen 83,3 milyon dolarlık ayrı bir hakaret tazminatı kararına karşı da temyiz sürecini sürdürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
DÜNYA
ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın itirazını reddetti: Tazminat ödeyecek
30 Haziran , 10:21
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