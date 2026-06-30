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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abd-yuksek-mahkemesi-trumpin-itirazini-reddetti-tazminat-odeyecek-1106873741.html
ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın itirazını reddetti: Tazminat ödeyecek
ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın itirazını reddetti: Tazminat ödeyecek
Sputnik Türkiye
ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump'ın yazar E. Jean Carroll'a cinsel istismar ve hakaret nedeniyle 5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmeden karara yaptığı... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T10:21+0300
2026-06-30T10:21+0300
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ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump'ın yazar E. Jean Carroll'a 5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmeden jüri kararına yaptığı temyiz başvurusunu reddetti. Mahkemenin dosyayı gündemine almamasıyla birlikte Trump'ın söz konusu tazminatı ödemesi kesinleşti.Dava, Carroll'ın Trump hakkında açtığı iki ayrı hukuk davasından ilki sonuçlanan dosya oldu. E. Jean Carroll, 2019 yılında Trump'a kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle hakaret davası açmış, 2022 yılında ise New York'ta çıkarılan ve geçmişte yaşanan cinsel saldırı iddiaları için sivil dava açılmasına imkan tanıyan yasa kapsamında ikinci bir dava daha açmıştı.Jüri 5 milyon dolar tazminata hükmetmişti2022 yılında açılan dava önce görülmüş ve jüri, Trump'ın Carroll'a cinsel istismarda bulunduğuna ve daha sonra yaptığı açıklamalarla hakaret ettiğine karar vererek 5 milyon dolar tazminata hükmetmişti.Ardından görülen 2019 tarihli hakaret davasında ise Trump'ın yaklaşık 83 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Faizlerle birlikte Trump'ın Carroll'a olan toplam borcunun 100 milyon doları aştığı belirtiliyor.Carroll'ın avukatından açıklamaCarroll'ın avukatı Roberta Kaplan, Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünkü karar, Donald J. Trump'ın E. Jean Carroll'a cinsel istismarda bulunduğu ve hakaret ettiği yönündeki oy birliğiyle alınan jüri kararını kesin olarak teyit etmiştir. Trump'ın bu karardan kaçınmaya yönelik tüm girişimleri başarısız oldu" ifadelerini kullandı.Trump suçlamaları reddetmeye devam ediyorCarroll, Trump'ın 1990'lı yılların ortalarında New York'taki bir mağazada kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, daha sonra da bu iddiaları kitap satışlarını artırmak için uydurduğunu söyleyerek kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Trump ise suçlamaları reddetti.Trump'ın hukuk ekibinden yapılan açıklamada ise davalar "Demokratlar tarafından finanse edilen cadı avı" olarak nitelendirildi.Açıklamada, "Amerikan halkı Trump'ın yanında duruyor ve bu siyasi cadı avlarının sona ermesini istiyor. Trump, Amerika'yı yeniden büyük yapma hedefi doğrultusunda mücadelesini sürdürmeye devam edecek" denildi.Trump'ın avukatlarının, Carroll lehine sonuçlanan 83 milyon dolarlık ikinci tazminat kararını da önümüzdeki günlerde ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşımasının beklendiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/trumpin-tecavuz-davasinda-karar-onandi-milyonlarca-dolar-tazminat-odenmesine-karar-verildi-1092195058.html
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abd, e. jean carroll, donald trump, new york
abd, e. jean carroll, donald trump, new york

ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın itirazını reddetti: Tazminat ödeyecek

10:21 30.06.2026
© REUTERS Alex BrandonABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© REUTERS Alex Brandon
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ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump'ın yazar E. Jean Carroll'a cinsel istismar ve hakaret nedeniyle 5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmeden karara yaptığı itirazı incelemeyi reddetti. Böylece karar kesinleşmiş oldu.
ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump'ın yazar E. Jean Carroll'a 5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmeden jüri kararına yaptığı temyiz başvurusunu reddetti. Mahkemenin dosyayı gündemine almamasıyla birlikte Trump'ın söz konusu tazminatı ödemesi kesinleşti.
Dava, Carroll'ın Trump hakkında açtığı iki ayrı hukuk davasından ilki sonuçlanan dosya oldu. E. Jean Carroll, 2019 yılında Trump'a kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle hakaret davası açmış, 2022 yılında ise New York'ta çıkarılan ve geçmişte yaşanan cinsel saldırı iddiaları için sivil dava açılmasına imkan tanıyan yasa kapsamında ikinci bir dava daha açmıştı.

Jüri 5 milyon dolar tazminata hükmetmişti

2022 yılında açılan dava önce görülmüş ve jüri, Trump'ın Carroll'a cinsel istismarda bulunduğuna ve daha sonra yaptığı açıklamalarla hakaret ettiğine karar vererek 5 milyon dolar tazminata hükmetmişti.
Ardından görülen 2019 tarihli hakaret davasında ise Trump'ın yaklaşık 83 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Faizlerle birlikte Trump'ın Carroll'a olan toplam borcunun 100 milyon doları aştığı belirtiliyor.

Carroll'ın avukatından açıklama

Carroll'ın avukatı Roberta Kaplan, Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünkü karar, Donald J. Trump'ın E. Jean Carroll'a cinsel istismarda bulunduğu ve hakaret ettiği yönündeki oy birliğiyle alınan jüri kararını kesin olarak teyit etmiştir. Trump'ın bu karardan kaçınmaya yönelik tüm girişimleri başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

Trump suçlamaları reddetmeye devam ediyor

Carroll, Trump'ın 1990'lı yılların ortalarında New York'taki bir mağazada kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, daha sonra da bu iddiaları kitap satışlarını artırmak için uydurduğunu söyleyerek kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Trump ise suçlamaları reddetti.
Trump'ın hukuk ekibinden yapılan açıklamada ise davalar "Demokratlar tarafından finanse edilen cadı avı" olarak nitelendirildi.
Açıklamada, "Amerikan halkı Trump'ın yanında duruyor ve bu siyasi cadı avlarının sona ermesini istiyor. Trump, Amerika'yı yeniden büyük yapma hedefi doğrultusunda mücadelesini sürdürmeye devam edecek" denildi.
Trump'ın avukatlarının, Carroll lehine sonuçlanan 83 milyon dolarlık ikinci tazminat kararını da önümüzdeki günlerde ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşımasının beklendiği bildirildi.
Uzun süre köşe yazarlığı yapan E Jean Carroll, New York'taki mahkemede jüriye, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini, bu sebeple artık romantik ilişki yaşayamadığını ve bunun 'itibarını zedelediğini' söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
DÜNYA
Trump'ın tecavüz davasında karar onandı: Milyonlarca dolar tazminat ödenmesine karar verildi
30 Aralık 2024, 22:39
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