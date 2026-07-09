https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/macronun-sam-ziyareti-sirasinda-bomba-patlatilmisti-saldirinin-failleri-yakalandi-1107153013.html
Macron'un Şam ziyareti sırasında bomba patlatılmıştı: Saldırının failleri yakalandı
Macron'un Şam ziyareti sırasında bomba patlatılmıştı: Saldırının failleri yakalandı
Sputnik Türkiye
Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Şam'da düzenlenen ve 'terör saldırısı' olarak nitelendirdiği bombalı eylemlerden sorumlu hücrenin gözaltına alındığını... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T22:50+0300
2026-07-09T22:50+0300
2026-07-09T22:50+0300
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam'da geceyi geçirdiği otelin yakınında meydana gelen iki patlamada 18 kişi yaralanmıştı.Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, saldırının faillerinin gözaltına alındığını duyurdu. Hattab, soruşturmanın tamamlanmasının ardından hücre üyelerinin kimlikleri, üstlendikleri roller ve bağlantılarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/samda-2-patlama-macronun-otelinin-yakininda-gerceklesti-1107059764.html
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ortadoğu, şam, emmanuel macron, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, fransa
ortadoğu, şam, emmanuel macron, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, fransa
Macron'un Şam ziyareti sırasında bomba patlatılmıştı: Saldırının failleri yakalandı
Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Şam'da düzenlenen ve 'terör saldırısı' olarak nitelendirdiği bombalı eylemlerden sorumlu hücrenin gözaltına alındığını açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam'da geceyi geçirdiği otelin yakınında meydana gelen iki patlamada 18 kişi yaralanmıştı.
Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, saldırının faillerinin gözaltına alındığını duyurdu. Hattab, soruşturmanın tamamlanmasının ardından hücre üyelerinin kimlikleri, üstlendikleri roller ve bağlantılarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.