https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/samda-2-patlama-macronun-otelinin-yakininda-gerceklesti-1107059764.html

Şam’da 2 patlama: Macron'un otelinin yakınında gerçekleşti

Şam’da 2 patlama: Macron'un otelinin yakınında gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Suriye’nin başkenti Şam’da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T10:52+0300

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2026-07-07T10:59+0300

dünya

emmanuel macron

şam

cumhurbaşkanlığı sarayı

suriye

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Yerel basına yansıyan haberlere göre başkent Şam’ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.Anadolu Ajansı'nın haberine göre olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi.Şam’ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki bir kafede 2 Temmuz’da bombalı terör saldırısı düzenlenmiş, 10 kişi ölmüş 21 kişi yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/macron-suriyeyi-ziyaret-etti-1107052163.html

şam

suriye

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emmanuel macron, şam, cumhurbaşkanlığı sarayı, suriye