https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/samda-2-patlama-macronun-otelinin-yakininda-gerceklesti-1107059764.html
Şam’da 2 patlama: Macron'un otelinin yakınında gerçekleşti
Şam’da 2 patlama: Macron'un otelinin yakınında gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Suriye’nin başkenti Şam’da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T10:52+0300
2026-07-07T10:52+0300
2026-07-07T10:59+0300
dünya
emmanuel macron
şam
cumhurbaşkanlığı sarayı
suriye
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Yerel basına yansıyan haberlere göre başkent Şam’ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.Anadolu Ajansı'nın haberine göre olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi.Şam’ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki bir kafede 2 Temmuz’da bombalı terör saldırısı düzenlenmiş, 10 kişi ölmüş 21 kişi yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/macron-suriyeyi-ziyaret-etti-1107052163.html
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emmanuel macron, şam, cumhurbaşkanlığı sarayı, suriye
emmanuel macron, şam, cumhurbaşkanlığı sarayı, suriye
Şam’da 2 patlama: Macron'un otelinin yakınında gerçekleşti
10:52 07.07.2026 (güncellendi: 10:59 07.07.2026)
Suriye’nin başkenti Şam’da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.
Yerel basına yansıyan haberlere göre başkent Şam’ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.
Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.
Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi.
Şam’ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki bir kafede 2 Temmuz’da bombalı terör saldırısı düzenlenmiş, 10 kişi ölmüş 21 kişi yaralanmıştı.