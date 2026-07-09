https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/lavrov-nijer-cumhurbaskani-tchiani-ile-gorustu-gundemde-ticaret-yatirimlar-ve-guvenlik-1107122530.html

Lavrov, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü: Gündemde ticaret, yatırımlar ve güvenlik

Lavrov, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü: Gündemde ticaret, yatırımlar ve güvenlik

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında bulunduğu Nijer’in başkenti Niamey’de Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ve Dışişleri Bakanı Bakari... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T01:16+0300

2026-07-09T01:16+0300

2026-07-09T01:16+0300

dünya

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

nijer

niamey

rusya

rusya-sahel devletleri i̇ttifakı

etiyopya

rusya-afrika zirvesi

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Nijer'e düzenlediği ziyaret kapsamında temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ve Nijer Dışişleri Bakanı Bakari Yau Sangare ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre taraflar; ekonomi, ticaret, yatırım ve insani alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi konularını ele aldı.Açıklamada, bu yılın başında Rusya'nın Niamey Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasının ikili ilişkilere ivme kazandırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Görüşmelerde Moskova ile Niamey arasında uluslararası arenadaki eylem koordinasyonunun pekiştirilmesi yönündeki ortak irade de vurgulandı. Daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin tesisine destek verdiklerini açıklayan taraflar, "yeni-sömürgeci" politikalara ve uygulamalara karşı çıktıklarını kaydetti. Ayrıca Rus tarafı; Nijer yönetiminin sürdürülebilir kalkınma, terörle mücadele ve hem ülke genelinde hem de Sahra-Sahel bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesine yönelik politikalarına tam destek beyan etti.Tarafların bir diğer önemli gündem maddesi ise, Ekim ayı sonunda Moskova’da düzenlenmesi planlanan 3. Rusya-Afrika Zirvesi’nin hazırlıkları oldu.Lavrov’un Niamey’deki temasları, Rusya ile Sahel Devletleri İttifakı (Burkina Faso, Mali, Nijer) arasında düzenlenen bakanlar düzeyindeki ikinci istişare toplantısı marjında gerçekleşti. Afrika turuna Etiyopya’dan başlayan Lavrov, Niamey'de İttifak üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da ayrı ayrı ikili görüşmeler yürüttü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/lavrov-sahel-ulkeleri-ittifakina-uye-ulkelerin-disisleri-bakanlariyla-bir-araya-geldi-1107121103.html

nijer

niamey

rusya

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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, nijer, niamey, rusya, rusya-sahel devletleri i̇ttifakı, etiyopya, rusya-afrika zirvesi