https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/lavrov-nijer-cumhurbaskani-tchiani-ile-gorustu-gundemde-ticaret-yatirimlar-ve-guvenlik-1107122530.html
Lavrov, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü: Gündemde ticaret, yatırımlar ve güvenlik
Lavrov, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü: Gündemde ticaret, yatırımlar ve güvenlik
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında bulunduğu Nijer’in başkenti Niamey’de Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ve Dışişleri Bakanı Bakari... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T01:16+0300
2026-07-09T01:16+0300
2026-07-09T01:16+0300
dünya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
nijer
niamey
rusya
rusya-sahel devletleri i̇ttifakı
etiyopya
rusya-afrika zirvesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_0:0:1121:631_1920x0_80_0_0_a80139a2f3e18626aa4c221cae1944a3.png
Nijer'e düzenlediği ziyaret kapsamında temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ve Nijer Dışişleri Bakanı Bakari Yau Sangare ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre taraflar; ekonomi, ticaret, yatırım ve insani alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi konularını ele aldı.Açıklamada, bu yılın başında Rusya'nın Niamey Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasının ikili ilişkilere ivme kazandırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Görüşmelerde Moskova ile Niamey arasında uluslararası arenadaki eylem koordinasyonunun pekiştirilmesi yönündeki ortak irade de vurgulandı. Daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin tesisine destek verdiklerini açıklayan taraflar, "yeni-sömürgeci" politikalara ve uygulamalara karşı çıktıklarını kaydetti. Ayrıca Rus tarafı; Nijer yönetiminin sürdürülebilir kalkınma, terörle mücadele ve hem ülke genelinde hem de Sahra-Sahel bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesine yönelik politikalarına tam destek beyan etti.Tarafların bir diğer önemli gündem maddesi ise, Ekim ayı sonunda Moskova’da düzenlenmesi planlanan 3. Rusya-Afrika Zirvesi’nin hazırlıkları oldu.Lavrov’un Niamey’deki temasları, Rusya ile Sahel Devletleri İttifakı (Burkina Faso, Mali, Nijer) arasında düzenlenen bakanlar düzeyindeki ikinci istişare toplantısı marjında gerçekleşti. Afrika turuna Etiyopya’dan başlayan Lavrov, Niamey'de İttifak üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da ayrı ayrı ikili görüşmeler yürüttü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/lavrov-sahel-ulkeleri-ittifakina-uye-ulkelerin-disisleri-bakanlariyla-bir-araya-geldi-1107121103.html
nijer
niamey
rusya
etiyopya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_89:0:1121:774_1920x0_80_0_0_caf99f7ea788c4125d0b00da32b1844d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, nijer, niamey, rusya, rusya-sahel devletleri i̇ttifakı, etiyopya, rusya-afrika zirvesi
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, nijer, niamey, rusya, rusya-sahel devletleri i̇ttifakı, etiyopya, rusya-afrika zirvesi
Lavrov, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü: Gündemde ticaret, yatırımlar ve güvenlik
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında bulunduğu Nijer’in başkenti Niamey’de Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ve Dışişleri Bakanı Bakari Yau Sangare ile bir araya gelerek ticaret, yatırım, insani işbirliği ve güvenlik alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.
Nijer'e düzenlediği ziyaret kapsamında temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ve Nijer Dışişleri Bakanı Bakari Yau Sangare ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre taraflar; ekonomi, ticaret, yatırım ve insani alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi konularını ele aldı.
Açıklamada, bu yılın başında Rusya'nın Niamey Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasının ikili ilişkilere ivme kazandırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Görüşmelerde, geleneksel olarak dostane olan Rusya-Nijer ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik geniş yelpazede birçok konu ele alındı. Ticaret, ekonomi, yatırım ve insani yardım alanlarında karşılıklı yarar sağlayan bağların genişletilmesi ve hukuki altyapının iyileştirilmesi vurgulanarak, ikili işbirliğinin canlandırılmasına yönelik ortak taahhüt teyit edildi.
Görüşmelerde Moskova ile Niamey arasında uluslararası arenadaki eylem koordinasyonunun pekiştirilmesi yönündeki ortak irade de vurgulandı. Daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin tesisine destek verdiklerini açıklayan taraflar, "yeni-sömürgeci" politikalara ve uygulamalara karşı çıktıklarını kaydetti. Ayrıca Rus tarafı; Nijer yönetiminin sürdürülebilir kalkınma, terörle mücadele ve hem ülke genelinde hem de Sahra-Sahel bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesine yönelik politikalarına tam destek beyan etti.
Tarafların bir diğer önemli gündem maddesi ise, Ekim ayı sonunda Moskova’da düzenlenmesi planlanan 3. Rusya-Afrika Zirvesi’nin hazırlıkları oldu.
Lavrov’un Niamey’deki temasları, Rusya ile Sahel Devletleri İttifakı (Burkina Faso, Mali, Nijer) arasında düzenlenen bakanlar düzeyindeki ikinci istişare toplantısı marjında gerçekleşti. Afrika turuna Etiyopya’dan başlayan Lavrov, Niamey'de İttifak üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da ayrı ayrı ikili görüşmeler yürüttü.