https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/kritik-iklim-raporu-bati-avrupada-sicaklik-rekoru-kirildi-1107133873.html
Kritik iklim raporu: Batı Avrupa'da sıcaklık rekoru kırıldı
Kritik iklim raporu: Batı Avrupa'da sıcaklık rekoru kırıldı
Sputnik Türkiye
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Batı Avrupa'nın kayıtlardaki en sıcak haziran ayını... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T13:44+0300
2026-07-09T13:44+0300
2026-07-09T13:44+0300
dünya
avrupa
batı avrupa
sıcaklık
aşırı sıcaklar
rekor
okyanus
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Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) analizine göre, küresel kara yüzeyi sıcaklığı haziranda 16.54 dereceyle 1991-2020 ortalamasının 0.56 derece üzerinde gerçekleşti. Geçen ayki sıcaklık sanayi öncesi dönem ortalaması olan 1850-1900 ortalamasına göre 1.39 derece yüksek seyretti.Böylece, Haziran 2026 dünyada kaydedilen en sıcak ikinci haziran ayı oldu. En sıcak haziran ise 2024'te kayıtlara geçmişti.Haziran 2026, küresel deniz yüzeyi sıcaklığı açısından da rekor seviyelerin görüldüğü ay oldu. Küresel yüzey sıcaklığı 20.86 dereceyle kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.Avrupa'da sıcaklık rekoruSıcaklıklar Avrupa'da ise rekor seyretti. Haziran 2026'da ortalama kara sıcaklıkları 19.14 derece oldu. Bu sıcaklıklar 1991-2020 haziran ayı ortalamasının 1.78 derece üzerinde kaydedildi. Haziran 2026, tüm Avrupa için kayıtlardaki en sıcak ikinci haziran ayı oldu.Rekor sıcak hava dalgasının etkisinde kalan Batı Avrupa'da ise kayıtlardaki en sıcak haziran ayı yaşandı.Batı Avrupa'da ortalama kara yüzeyi sıcaklığı 20.74 dereceyle 1991-2020 haziran ayı ortalamasının 3.05 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece, Batı Avrupa'da Haziran 2025'te görülen sıcaklık rekoru geçen ay tazelenmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/cinde-sel-bilancosu-agirlasiyor-39-kisi-hayatini-kaybetti-1107133210.html
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avrupa, batı avrupa, sıcaklık, aşırı sıcaklar, rekor, okyanus
avrupa, batı avrupa, sıcaklık, aşırı sıcaklar, rekor, okyanus
Kritik iklim raporu: Batı Avrupa'da sıcaklık rekoru kırıldı
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Batı Avrupa'nın kayıtlardaki en sıcak haziran ayını yaşadığını açıkladı. Haziran 2026, dünya genelinde ise ölçülen en sıcak ikinci haziran olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) analizine göre, küresel kara yüzeyi sıcaklığı haziranda 16.54 dereceyle 1991-2020 ortalamasının 0.56 derece üzerinde gerçekleşti. Geçen ayki sıcaklık sanayi öncesi dönem ortalaması olan 1850-1900 ortalamasına göre 1.39 derece yüksek seyretti.
Böylece, Haziran 2026 dünyada kaydedilen en sıcak ikinci haziran ayı oldu. En sıcak haziran ise 2024'te kayıtlara geçmişti.
Haziran 2026, küresel deniz yüzeyi sıcaklığı açısından da rekor seviyelerin görüldüğü ay oldu. Küresel yüzey sıcaklığı 20.86 dereceyle kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.
Avrupa'da sıcaklık rekoru
Sıcaklıklar Avrupa'da ise rekor seyretti. Haziran 2026'da ortalama kara sıcaklıkları 19.14 derece oldu. Bu sıcaklıklar 1991-2020 haziran ayı ortalamasının 1.78 derece üzerinde kaydedildi. Haziran 2026, tüm Avrupa için kayıtlardaki en sıcak ikinci haziran ayı oldu.
Rekor sıcak hava dalgasının etkisinde kalan Batı Avrupa'da ise kayıtlardaki en sıcak haziran ayı yaşandı.
Batı Avrupa'da ortalama kara yüzeyi sıcaklığı 20.74 dereceyle 1991-2020 haziran ayı ortalamasının 3.05 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece, Batı Avrupa'da Haziran 2025'te görülen sıcaklık rekoru geçen ay tazelenmiş oldu.
ECMWF
bünyesindeki C3S İklim Stratejik Lideri Samantha Burgess
, Haziran 2026'daki sıcaklıkların iklimin köklü şekilde değiştiğini gösterdiğini belirterek, "Batı Avrupa, kayıtlardaki en sıcak haziran ayını yaşarken dünyadaki okyanuslarda da rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar devam etti. Bu rekorlar, iklim sisteminin ısı biriktirmeyi sürdürdüğünü gösteriyor. Bunun sonucu olarak daha şiddetli sıcak hava dalgaları, kalıcı biçimde sıcak kalan okyanuslar ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlar, ekosistemler ve altyapılar için giderek artan riskler ortaya çıkıyor."
ifadelerini kullandı.