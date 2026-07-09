https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/cinde-sel-bilancosu-agirlasiyor-39-kisi-hayatini-kaybetti-1107133210.html

Çin'de sel bilançosu ağırlaşıyor: 39 kişi hayatını kaybetti

Çin'de sel bilançosu ağırlaşıyor: 39 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Çin'in güneyindeki şiddetli sellerde 39 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı. Sel sularının vurduğu yılan çiftliklerinden kaçan yüzlerce kobra ve... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T12:58+0300

2026-07-09T12:58+0300

2026-07-09T12:58+0300

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fırtına

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can kaybı

yılan

zehirli yılan

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Tropikal Fırtına Maysak'ın etkisiyle günlerdir aralıksız devam eden yağışlar, Çin'in Guangxi bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Sel felaketinde can kaybı artarken, sular altında kalan yılan üretim çiftliklerinden kaçan yüzlerce zehirli yılan nedeniyle yetkililer bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.Çinli yetkililer, sel sularının çekilmeye başladığını ancak yeni yağışların beklendiğini bildirirken, bölgede hem arama kurtarma çalışmaları hem de yılanlara karşı güvenlik önlemleri eş zamanlı olarak sürdürülüyor.Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyorYetkililer, Nanning kentine bağlı Hengzhou bölgesinde rezervuar barajının kısmen çökmesi sonucu kente büyük miktarda suyun ulaştığını açıkladı. En az 26 kişi yalnızca bu bölgede hayatını kaybederken, Guangxi genelindeki can kaybı 39'a yükseldi. 9 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.Şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda rezervuar taştı, yollar ulaşıma kapandı ve binlerce kişi günlerce evlerinde mahsur kaldı. Yaklaşık 130 bin kişi tahliye edilirken, 5 bin 700 tekne, insansız hava araçları ve çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.Yetkililer ayrıca 10 binden fazla öğrenci ve öğretmenin mahsur kaldığı okul komplekslerinde tahliye çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.Kobralar sel sularıyla birlikte yayıldıSel felaketinin ardından bölgedeki yılan üretim çiftlikleri de sular altında kaldı. Devlet medyasının aktardığına göre, çiftliklerden yüzlerce yılan kaçtı. Kaçan türler arasında kobralar, kral sıçan yılanları ve diğer yılan türlerinin bulunduğu belirtildi.Beijing News gazetesine konuşan bir köylü, "Yüzlerce yılan aynı anda kaçtı. Ben en az beş ya da altı tane gördüm." dedi. Aynı kişi, evindeki enkazı temizlediği sırada bir kobra tarafından ısırıldığını söyledi. Yerel bir doktor da tayfunun ardından çok sayıda yılan sokması vakası tedavi ettiklerini açıkladı.Yeni tayfun yoldaYetkililer, Hengzhou bölgesinde yılan sokmalarına karşı panzehir stoklarının artırıldığını, özel tedavi birimlerinin oluşturulduğunu ve vatandaşların yılanlarla karşılaşmaları halinde kendi başlarına müdahale etmemeleri konusunda uyarıldığını bildirdi.Öte yandan, Çin henüz Maysak'ın yaralarını sarmaya çalışırken, Tayfun Bavi'nin önümüzdeki günlerde Tayvan'ın kuzeyinden geçerek Zhejiang veya Fujian kıyılarından karaya ulaşmasının beklendiği açıklandı. Yetkililer, yeni tayfunun bölgede sel ve toprak kayması riskini daha da artırabileceği uyarısında bulundu.

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çin, tayfun, fırtına, sel, can kaybı, yılan, zehirli yılan