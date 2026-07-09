https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/istanbul-dahil-5-kent-icin-sari-kodlu-saganak-uyarisi-sicaklik-6-derece-dusuyor-1107123399.html

İstanbul dahil 5 kent için sarı kodlu sağanak uyarısı: Sıcaklık 6 derece düşüyor

İstanbul dahil 5 kent için sarı kodlu sağanak uyarısı: Sıcaklık 6 derece düşüyor

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumunu göre İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların öğle saatlerinden... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T07:06+0300

2026-07-09T07:06+0300

2026-07-09T07:06+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının; Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı; diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç ve Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Iğdır ile öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ve Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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