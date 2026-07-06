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Bitkilerin ne zaman yok olacağı hesaplandı: Dünya'nın son yeşil günü ne zaman?
Bitkilerin ne zaman yok olacağı hesaplandı: Dünya'nın son yeşil günü ne zaman?
Sputnik Türkiye
Dünya'nın geleceğini modelleyen yeni araştırma, gezegenimizin "son yeşil günü" için dikkat çekici bir zaman aralığı ortaya koydu. Araştırmacılara göre Güneş'in... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T13:57+0300
2026-07-06T13:57+0300
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Gezegen bilimciler tarafından geliştirilen yeni simülasyonlar, Dünya'daki bitki örtüsünün geleceğine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Üç boyutlu iklim modelleri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, mevcut koşullar altında gezegenimizdeki son bitki türünün yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra ortadan kalkması bekleniyor.Araştırma kapsamında astrobiyolog Jacob Haqq-Misra ile iklim bilimci Eric Wolf, Dünya'nın önümüzdeki yaklaşık 2 milyar yıllık iklim evrimini modelledi. Çalışmaya göre bu süreçte Güneş'in parlaklığının yaklaşık yüzde 20 artması, gezegenin yaşam koşullarını köklü biçimde değiştirecek.İki farklı senaryo incelendiAraştırmacılar, Dünya'nın karbon döngüsünün geleceğine ilişkin iki farklı olasılığı değerlendirdi.İlk senaryoda atmosferden karbonun daha hızlı çekildiği varsayıldı. Bu durumda sıcaklıklar görece dengeli kalsa da atmosferdeki karbondioksit miktarı bitkilerin fotosentez yapamayacağı seviyelere kadar düşüyor. Model, bu koşullarda bitki yaşamının yaklaşık 1,84 milyar yıl sonra sona ereceğini gösteriyor.İkinci senaryoda ise atmosferdeki karbondioksit daha uzun süre korunurken gezegenin ortalama sıcaklığının yaklaşık 65 dereceye yükseldiği hesaplandı. Bu aşırı sıcaklık nedeniyle karasal bitkilerin yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra tamamen yok olacağı öngörülüyor.Okyanusların sonuyla benzer zaman dilimiBilim insanları, bitki yaşamının sona ereceği tahmin edilen dönemin, Dünya'daki okyanusların buharlaşarak ortadan kalkacağı zaman aralığıyla büyük ölçüde örtüştüğünü belirtiyor.Araştırmada, gezegendeki toplam biyokütlenin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan bitkilerin geleceğinin, atmosferdeki karbondioksit seviyesi ile küresel sıcaklık değişimlerine doğrudan bağlı olduğu vurgulanıyor.
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dünya, bitki, orman
dünya, bitki, orman

Bitkilerin ne zaman yok olacağı hesaplandı: Dünya'nın son yeşil günü ne zaman?

13:57 06.07.2026
© FotoğrafBitkilerin ne zaman yok olacağı hesaplandı: Dünya'nın son yeşil günü ne zaman?
Bitkilerin ne zaman yok olacağı hesaplandı: Dünya'nın son yeşil günü ne zaman? - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© Fotoğraf
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Dünya'nın geleceğini modelleyen yeni araştırma, gezegenimizin "son yeşil günü" için dikkat çekici bir zaman aralığı ortaya koydu. Araştırmacılara göre Güneş'in zamanla daha sıcak hale gelmesiyle gezegenimiz, yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra son yeşil gününü yaşayabilir.
Gezegen bilimciler tarafından geliştirilen yeni simülasyonlar, Dünya'daki bitki örtüsünün geleceğine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Üç boyutlu iklim modelleri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, mevcut koşullar altında gezegenimizdeki son bitki türünün yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra ortadan kalkması bekleniyor.
Araştırma kapsamında astrobiyolog Jacob Haqq-Misra ile iklim bilimci Eric Wolf, Dünya'nın önümüzdeki yaklaşık 2 milyar yıllık iklim evrimini modelledi.
Çalışmaya göre bu süreçte Güneş'in parlaklığının yaklaşık yüzde 20 artması, gezegenin yaşam koşullarını köklü biçimde değiştirecek.
© AAİzmir orman
İzmir orman - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
İzmir orman
© AA

İki farklı senaryo incelendi

Araştırmacılar, Dünya'nın karbon döngüsünün geleceğine ilişkin iki farklı olasılığı değerlendirdi.
İlk senaryoda atmosferden karbonun daha hızlı çekildiği varsayıldı. Bu durumda sıcaklıklar görece dengeli kalsa da atmosferdeki karbondioksit miktarı bitkilerin fotosentez yapamayacağı seviyelere kadar düşüyor. Model, bu koşullarda bitki yaşamının yaklaşık 1,84 milyar yıl sonra sona ereceğini gösteriyor.
İkinci senaryoda ise atmosferdeki karbondioksit daha uzun süre korunurken gezegenin ortalama sıcaklığının yaklaşık 65 dereceye yükseldiği hesaplandı. Bu aşırı sıcaklık nedeniyle karasal bitkilerin yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra tamamen yok olacağı öngörülüyor.

Okyanusların sonuyla benzer zaman dilimi

Bilim insanları, bitki yaşamının sona ereceği tahmin edilen dönemin, Dünya'daki okyanusların buharlaşarak ortadan kalkacağı zaman aralığıyla büyük ölçüde örtüştüğünü belirtiyor.
Araştırmada, gezegendeki toplam biyokütlenin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan bitkilerin geleceğinin, atmosferdeki karbondioksit seviyesi ile küresel sıcaklık değişimlerine doğrudan bağlı olduğu vurgulanıyor.

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