https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/irandan-bmye-saldirilar-uluslararasi-hukukun-ve-mutabakat-zaptinin-acik-ihlali-1107123258.html

İran'dan BM'ye: Saldırılar uluslararası hukukun ve mutabakat zaptının açık ihlali

İran'dan BM'ye: Saldırılar uluslararası hukukun ve mutabakat zaptının açık ihlali

Sputnik Türkiye

Tahran yönetimi, ABD'nin son saldırılarının hem BM Şartı'nı hem de İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ihlal ettiğini belirterek, durumu Birleşmiş Milletler Güvenlik... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T03:51+0300

2026-07-09T03:51+0300

2026-07-09T03:51+0300

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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, ABD'nin ülkeye yönelik saldırıları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi Başkanı ile BM Genel Sekreteri'ne ayrı ayrı mektup gönderdi.Mektuplarda, ABD'nin BM Şartı ve uluslararası yükümlülüklerini açıkça ihlal ederek İran'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünü hedef alan geniş çaplı askeri saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi.İran, söz konusu saldırıların BM Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasını açık şekilde ihlal ettiğini, ayrıca İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 1. maddesine de aykırı olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abd-irana-saldiriyor-sirik-ve-bender-abbasta-patlamalar-1107121973.html

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abd, i̇ran, tahran, güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi