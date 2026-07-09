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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/irandan-bmye-saldirilar-uluslararasi-hukukun-ve-mutabakat-zaptinin-acik-ihlali-1107123258.html
İran'dan BM'ye: Saldırılar uluslararası hukukun ve mutabakat zaptının açık ihlali
İran'dan BM'ye: Saldırılar uluslararası hukukun ve mutabakat zaptının açık ihlali
Sputnik Türkiye
Tahran yönetimi, ABD'nin son saldırılarının hem BM Şartı'nı hem de İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ihlal ettiğini belirterek, durumu Birleşmiş Milletler Güvenlik... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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tahran
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İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, ABD'nin ülkeye yönelik saldırıları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi Başkanı ile BM Genel Sekreteri'ne ayrı ayrı mektup gönderdi.Mektuplarda, ABD'nin BM Şartı ve uluslararası yükümlülüklerini açıkça ihlal ederek İran'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünü hedef alan geniş çaplı askeri saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi.İran, söz konusu saldırıların BM Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasını açık şekilde ihlal ettiğini, ayrıca İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 1. maddesine de aykırı olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abd-irana-saldiriyor-sirik-ve-bender-abbasta-patlamalar-1107121973.html
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abd, i̇ran, tahran, güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
abd, i̇ran, tahran, güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

İran'dan BM'ye: Saldırılar uluslararası hukukun ve mutabakat zaptının açık ihlali

03:51 09.07.2026
İran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
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Tahran yönetimi, ABD'nin son saldırılarının hem BM Şartı'nı hem de İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ihlal ettiğini belirterek, durumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreteri'ne taşıdı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, ABD'nin ülkeye yönelik saldırıları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi Başkanı ile BM Genel Sekreteri'ne ayrı ayrı mektup gönderdi.
Mektuplarda, ABD'nin BM Şartı ve uluslararası yükümlülüklerini açıkça ihlal ederek İran'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünü hedef alan geniş çaplı askeri saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi.
İran, söz konusu saldırıların BM Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasını açık şekilde ihlal ettiğini, ayrıca İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 1. maddesine de aykırı olduğunu vurguladı.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
DÜNYA
ABD, İran'a saldırıyor: Sirik ve Bender Abbas'ta patlamalar
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