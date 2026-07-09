https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/abd-ordusu-iran-sinirinda-hava-trafigini-artirdi-1107124109.html
ABD ordusu İran sınırında hava trafiğini artırdı
ABD ordusu İran sınırında hava trafiğini artırdı
Sputnik Türkiye
Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'nde ABD ordusuna ait askeri uçakların hareketliliği dikkat çekti. Flightradar24 verilerine göre bölgede çok sayıda KC-135R... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T07:14+0300
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ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'nde ABD ordusuna ait askeri uçakların hareketliliğinde dikkat çekici artış yaşandı.AA'nın uçuş takip platformu Flightradar24 üzerinden yaptığı incelemeye göre, 8 Temmuz'da bölgede havada bulunan ABD askeri uçaklarının sayısında olağan dışı yoğunluk gözlendi.Havada tespit edilen uçakların büyük bölümünü, yaklaşık 90 ton yakıt ve 37 ton kargo taşıma kapasitesine sahip Boeing KC-135R Stratotanker tipi havada yakıt ikmal uçakları oluşturdu.Doğu Akdeniz'de 4, İsrail üzerinde 1 KC-135R Stratotanker'in görev yaptığı görülürken, Basra Körfezi'nde ise 5 KC-135R Stratotanker ile 2 Boeing KC-46 Pegasus tipi yakıt ikmal ve stratejik askeri nakliye uçağı gözlemlendi. Avrupa üzerinde de ABD ordusuna ait askeri nakliye uçaklarının uçuş yaptığı belirlendi.Gerilim, 7 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nda Katar ve Suudi Arabistan'a ait tankerlerin de bulunduğu en az üç ticari geminin mermi ve insansız hava aracı saldırısına uğramasının ardından daha da arttı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu saldırılara karşılık İran'daki radar sistemleri, füze bataryaları ve Devrim Muhafızlarına ait 60'tan fazla küçük botu hedef alan 80'den fazla noktaya hava operasyonu düzenlediğini açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump da Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni ve sert bir saldırı düzenlenebileceğinin sinyalini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/irandan-bmye-saldirilar-uluslararasi-hukukun-ve-mutabakat-zaptinin-acik-ihlali-1107123258.html
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abd, i̇ran, basra körfezi, i̇srail, flightradar24
abd, i̇ran, basra körfezi, i̇srail, flightradar24
ABD ordusu İran sınırında hava trafiğini artırdı
Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'nde ABD ordusuna ait askeri uçakların hareketliliği dikkat çekti. Flightradar24 verilerine göre bölgede çok sayıda KC-135R Stratotanker ve KC-46 Pegasus yakıt ikmal uçağı görev yaptı.
ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'nde ABD ordusuna ait askeri uçakların hareketliliğinde dikkat çekici artış yaşandı.
AA'nın uçuş takip platformu Flightradar24 üzerinden yaptığı incelemeye göre, 8 Temmuz'da bölgede havada bulunan ABD askeri uçaklarının sayısında olağan dışı yoğunluk gözlendi.
Havada tespit edilen uçakların büyük bölümünü, yaklaşık 90 ton yakıt ve 37 ton kargo taşıma kapasitesine sahip Boeing KC-135R Stratotanker tipi havada yakıt ikmal uçakları oluşturdu.
Doğu Akdeniz'de 4, İsrail üzerinde 1 KC-135R Stratotanker'in görev yaptığı görülürken, Basra Körfezi'nde ise 5 KC-135R Stratotanker ile 2 Boeing KC-46 Pegasus tipi yakıt ikmal ve stratejik askeri nakliye uçağı gözlemlendi. Avrupa üzerinde de ABD ordusuna ait askeri nakliye uçaklarının uçuş yaptığı belirlendi.
Gerilim, 7 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nda Katar ve Suudi Arabistan'a ait tankerlerin de bulunduğu en az üç ticari geminin mermi ve insansız hava aracı saldırısına uğramasının ardından daha da arttı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu saldırılara karşılık İran'daki radar sistemleri, füze bataryaları ve Devrim Muhafızlarına ait 60'tan fazla küçük botu hedef alan 80'den fazla noktaya hava operasyonu düzenlediğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni ve sert bir saldırı düzenlenebileceğinin sinyalini verdi.