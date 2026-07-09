https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/iran-disisleri-bakanligi-abdnin-son-saldirilari-acik-bir-savas-sucudur-1107131069.html
İran Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçudur
İran Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçudur
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güneyindeki bazı noktalar ile Meşhed demir yolu güzergahındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları 'açık bir savaş... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T11:35+0300
2026-07-09T11:35+0300
2026-07-09T11:35+0300
dünya
i̇ran dışişleri bakanlığı
i̇ran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_57ea239ba4a660b3094a098107c9be91.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güneyindeki kıyı eyaletlerinde bazı noktalar ile Meşhed demir yolu güzergahındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları kınayarak, bunların "açık bir savaş suçu" olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruma konusundaki kararlılığının sürdüğü vurgulandı.Açıklamada, ABD'nin son 48 saatte Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerle ilgili yaşandığı öne sürülen olayları gerekçe göstererek gerçekleştirdiği saldırıların, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 2. maddesinin 4. fıkrasını ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakatı ihlal ettiği savunuldu.İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ABD'li yetkililerin açıklamalarını da eleştirerek, bu söylemlerin savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakata bağlı kalınmadığının açık göstergesi olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/iran-abdnin-son-2-gunde-irana-saldirilarinda-14-kisi-hayatini-kaybetti-1107128216.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d525c2635f7e8aa6b76380474c05a3d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇ran, abd
i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇ran, abd
İran Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçudur
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güneyindeki bazı noktalar ile Meşhed demir yolu güzergahındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları 'açık bir savaş suçu' olarak nitelendirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güneyindeki kıyı eyaletlerinde bazı noktalar ile Meşhed demir yolu güzergahındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları kınayarak, bunların "açık bir savaş suçu" olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruma konusundaki kararlılığının sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, ABD'nin son 48 saatte Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerle ilgili yaşandığı öne sürülen olayları gerekçe göstererek gerçekleştirdiği saldırıların, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 2. maddesinin 4. fıkrasını ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakatı ihlal ettiği savunuldu.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ABD'li yetkililerin açıklamalarını da eleştirerek, bu söylemlerin savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakata bağlı kalınmadığının açık göstergesi olduğunu açıkladı.