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İran Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçudur
İran Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçudur
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güneyindeki bazı noktalar ile Meşhed demir yolu güzergahındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları 'açık bir savaş... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güneyindeki kıyı eyaletlerinde bazı noktalar ile Meşhed demir yolu güzergahındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları kınayarak, bunların "açık bir savaş suçu" olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruma konusundaki kararlılığının sürdüğü vurgulandı.Açıklamada, ABD'nin son 48 saatte Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerle ilgili yaşandığı öne sürülen olayları gerekçe göstererek gerçekleştirdiği saldırıların, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 2. maddesinin 4. fıkrasını ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakatı ihlal ettiği savunuldu.İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ABD'li yetkililerin açıklamalarını da eleştirerek, bu söylemlerin savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakata bağlı kalınmadığının açık göstergesi olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/iran-abdnin-son-2-gunde-irana-saldirilarinda-14-kisi-hayatini-kaybetti-1107128216.html
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i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇ran, abd
i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇ran, abd

İran Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçudur

11:35 09.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güneyindeki bazı noktalar ile Meşhed demir yolu güzergahındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları 'açık bir savaş suçu' olarak nitelendirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güneyindeki kıyı eyaletlerinde bazı noktalar ile Meşhed demir yolu güzergahındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları kınayarak, bunların "açık bir savaş suçu" olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruma konusundaki kararlılığının sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, ABD'nin son 48 saatte Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerle ilgili yaşandığı öne sürülen olayları gerekçe göstererek gerçekleştirdiği saldırıların, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 2. maddesinin 4. fıkrasını ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakatı ihlal ettiği savunuldu.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ABD'li yetkililerin açıklamalarını da eleştirerek, bu söylemlerin savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakata bağlı kalınmadığının açık göstergesi olduğunu açıkladı.
Kızıldeniz, Basra Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
DÜNYA
İran: ABD'nin son 2 günde İran'a saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti
09:54
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