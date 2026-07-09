https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/iran-disisleri-bakanligi-abdnin-son-saldirilari-acik-bir-savas-sucudur-1107131069.html

İran Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçudur

İran Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçudur

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güneyindeki bazı noktalar ile Meşhed demir yolu güzergahındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları 'açık bir savaş... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T11:35+0300

2026-07-09T11:35+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güneyindeki kıyı eyaletlerinde bazı noktalar ile Meşhed demir yolu güzergahındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları kınayarak, bunların "açık bir savaş suçu" olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruma konusundaki kararlılığının sürdüğü vurgulandı.Açıklamada, ABD'nin son 48 saatte Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerle ilgili yaşandığı öne sürülen olayları gerekçe göstererek gerçekleştirdiği saldırıların, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 2. maddesinin 4. fıkrasını ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakatı ihlal ettiği savunuldu.İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ABD'li yetkililerin açıklamalarını da eleştirerek, bu söylemlerin savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakata bağlı kalınmadığının açık göstergesi olduğunu açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/iran-abdnin-son-2-gunde-irana-saldirilarinda-14-kisi-hayatini-kaybetti-1107128216.html

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