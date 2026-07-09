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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/iran-abdnin-son-2-gunde-irana-saldirilarinda-14-kisi-hayatini-kaybetti-1107128216.html
İran: ABD'nin son 2 günde İran'a saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti
İran: ABD'nin son 2 günde İran'a saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti
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İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarında son 2 günde 14... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kermanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.İranlı yetkili, ABD'nin 8 ve 9 Temmuz 2026'da İran'ın 5 eyaletini hedef alan saldırılar düzenlediğini hatırlatarak saldırılarda şu ana kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 78 kişinin yaralandığını aktardı.Kermanpur, yaralılardan 47'sinin tedavisinin hastanede sürdüğü, diğer yaralıların gerekli tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildikleri bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/centcom-irana-yonelik-2-gunluk-saldirilarinin-detaylarini-acikladi-1107126528.html
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i̇ran, abd, ortadoğu
i̇ran, abd, ortadoğu

İran: ABD'nin son 2 günde İran'a saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti

09:54 09.07.2026
© FotoğrafKızıldeniz, Basra Körfezi
Kızıldeniz, Basra Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© Fotoğraf
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İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarında son 2 günde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yaralandığı açıkladı.
Kermanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
İranlı yetkili, ABD'nin 8 ve 9 Temmuz 2026'da İran'ın 5 eyaletini hedef alan saldırılar düzenlediğini hatırlatarak saldırılarda şu ana kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 78 kişinin yaralandığını aktardı.
Kermanpur, yaralılardan 47'sinin tedavisinin hastanede sürdüğü, diğer yaralıların gerekli tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildikleri bilgisini verdi.
CENTCOM İran’a yönelik 2 günlük saldırılarının detaylarını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
DÜNYA
CENTCOM İran’a yönelik 2 günlük saldırılarının detaylarını açıkladı
08:32
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