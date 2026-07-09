https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/iran-abdnin-son-2-gunde-irana-saldirilarinda-14-kisi-hayatini-kaybetti-1107128216.html
İran: ABD'nin son 2 günde İran'a saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti
İran: ABD'nin son 2 günde İran'a saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarında son 2 günde 14... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kermanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.İranlı yetkili, ABD'nin 8 ve 9 Temmuz 2026'da İran'ın 5 eyaletini hedef alan saldırılar düzenlediğini hatırlatarak saldırılarda şu ana kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 78 kişinin yaralandığını aktardı.Kermanpur, yaralılardan 47'sinin tedavisinin hastanede sürdüğü, diğer yaralıların gerekli tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildikleri bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/centcom-irana-yonelik-2-gunluk-saldirilarinin-detaylarini-acikladi-1107126528.html
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İran: ABD'nin son 2 günde İran'a saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarında son 2 günde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yaralandığı açıkladı.
Kermanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
İranlı yetkili, ABD'nin 8 ve 9 Temmuz 2026'da İran'ın 5 eyaletini hedef alan saldırılar düzenlediğini hatırlatarak saldırılarda şu ana kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 78 kişinin yaralandığını aktardı.
Kermanpur, yaralılardan 47'sinin tedavisinin hastanede sürdüğü, diğer yaralıların gerekli tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildikleri bilgisini verdi.