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CENTCOM İran’a yönelik 2 günlük saldırılarının detaylarını açıkladı
CENTCOM İran’a yönelik 2 günlük saldırılarının detaylarını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik 7 ve 8 Temmuz’da düzenlenen hava saldırılarında vurulan hedeflere ilişkin ayrıntıları paylaştı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T08:32+0300
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dünya
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
i̇ran
hürmüz boğazı
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CENTCOM’dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin 8 Temmuz’da gerçekleştirdiği saldırılarda İran’a ait yaklaşık 90 askeri hedef vuruldu.Saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, deniz kuvvetlerine ait unsurlar ile İran kıyı şeridindeki askeri lojistik altyapısı hedef alındı.Operasyonların, bir önceki gece gerçekleştirilen saldırıların devamı niteliğinde olduğu belirtildi.CENTCOM, 7 Temmuz’da düzenlenen ilk saldırı dalgasında ise yaklaşık 80 İran askeri hedefinin vurulduğunu, bunlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait 60’tan fazla sürat teknesinin de bulunduğunu öne sürdü.Açıklamada, operasyonların İran’ın ateşkesi ihlal ederek Hürmüz Boğazı’ndan geçen üç ticari gemiye saldırmasının ardından düzenlendiği öne sürülürken, Tahran’a “ağır bedel ödetmenin” amaçlandığı ifade edildi.CENTCOM, ABD güçlerinin bölgede “tetikte, yüksek hazırlık seviyesinde ve ABD Başkanı’nın talimatı doğrultusunda operasyon düzenlemeye hazır” olduğunu belirterek, gerekmesi halinde yeni saldırılar düzenlenebileceği mesajını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/sirenler-caldi-bahreyn-kuveyt-ve-katarda-son-durum-1107124245.html
i̇ran
hürmüz boğazı
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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran, hürmüz boğazı, abd
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran, hürmüz boğazı, abd

CENTCOM İran’a yönelik 2 günlük saldırılarının detaylarını açıkladı

08:32 09.07.2026
© Fotoğraf : CENTCOMCENTCOM İran’a yönelik 2 günlük saldırılarının detaylarını açıkladı
CENTCOM İran’a yönelik 2 günlük saldırılarının detaylarını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© Fotoğraf : CENTCOM
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik 7 ve 8 Temmuz’da düzenlenen hava saldırılarında vurulan hedeflere ilişkin ayrıntıları paylaştı.
CENTCOM’dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin 8 Temmuz’da gerçekleştirdiği saldırılarda İran’a ait yaklaşık 90 askeri hedef vuruldu.
Saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, deniz kuvvetlerine ait unsurlar ile İran kıyı şeridindeki askeri lojistik altyapısı hedef alındı.
Operasyonların, bir önceki gece gerçekleştirilen saldırıların devamı niteliğinde olduğu belirtildi.
CENTCOM, 7 Temmuz’da düzenlenen ilk saldırı dalgasında ise yaklaşık 80 İran askeri hedefinin vurulduğunu, bunlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait 60’tan fazla sürat teknesinin de bulunduğunu öne sürdü.
Açıklamada, operasyonların İran’ın ateşkesi ihlal ederek Hürmüz Boğazı’ndan geçen üç ticari gemiye saldırmasının ardından düzenlendiği öne sürülürken, Tahran’a “ağır bedel ödetmenin” amaçlandığı ifade edildi.
CENTCOM, ABD güçlerinin bölgede “tetikte, yüksek hazırlık seviyesinde ve ABD Başkanı’nın talimatı doğrultusunda operasyon düzenlemeye hazır” olduğunu belirterek, gerekmesi halinde yeni saldırılar düzenlenebileceği mesajını verdi.
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