https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/centcom-irana-yonelik-2-gunluk-saldirilarinin-detaylarini-acikladi-1107126528.html

CENTCOM İran’a yönelik 2 günlük saldırılarının detaylarını açıkladı

CENTCOM İran’a yönelik 2 günlük saldırılarının detaylarını açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik 7 ve 8 Temmuz’da düzenlenen hava saldırılarında vurulan hedeflere ilişkin ayrıntıları paylaştı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T08:32+0300

2026-07-09T08:32+0300

2026-07-09T08:32+0300

dünya

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

i̇ran

hürmüz boğazı

abd

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CENTCOM’dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin 8 Temmuz’da gerçekleştirdiği saldırılarda İran’a ait yaklaşık 90 askeri hedef vuruldu.Saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, deniz kuvvetlerine ait unsurlar ile İran kıyı şeridindeki askeri lojistik altyapısı hedef alındı.Operasyonların, bir önceki gece gerçekleştirilen saldırıların devamı niteliğinde olduğu belirtildi.CENTCOM, 7 Temmuz’da düzenlenen ilk saldırı dalgasında ise yaklaşık 80 İran askeri hedefinin vurulduğunu, bunlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait 60’tan fazla sürat teknesinin de bulunduğunu öne sürdü.Açıklamada, operasyonların İran’ın ateşkesi ihlal ederek Hürmüz Boğazı’ndan geçen üç ticari gemiye saldırmasının ardından düzenlendiği öne sürülürken, Tahran’a “ağır bedel ödetmenin” amaçlandığı ifade edildi.CENTCOM, ABD güçlerinin bölgede “tetikte, yüksek hazırlık seviyesinde ve ABD Başkanı’nın talimatı doğrultusunda operasyon düzenlemeye hazır” olduğunu belirterek, gerekmesi halinde yeni saldırılar düzenlenebileceği mesajını verdi.

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i̇ran

hürmüz boğazı

abd

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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran, hürmüz boğazı, abd