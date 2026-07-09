https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/imf-ukraynaya-planlanan-kredi-dilimini-bir-aydan-fazla-geciktirdi-1107152709.html
IMF, Ukrayna’ya planlanan kredi dilimini bir aydan fazladır geciktiriyor
IMF, Ukrayna’ya planlanan kredi dilimini bir aydan fazladır geciktiriyor
Sputnik Türkiye
Sputnik’in IMF açıklamaları ve resmi kredi takvimine dayanan analizine göre, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Ukrayna’ya sağlamayı planladığı yaklaşık 700... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T22:32+0300
2026-07-09T22:32+0300
2026-07-09T22:34+0300
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Sputnik’in, IMF’nin açıklamaları ve yardım programı kapsamındaki resmi ödeme takvimini inceleyerek hazırladığı analizde, Ukrayna’ya yönelik bir sonraki kredi diliminin ödenmesinde gecikme yaşandığı ortaya kondu. Buna göre, yaklaşık 700 milyon dolarlık dilim hala Kiev’e aktarılmadı.IMF İletişim Direktörü Julie Kozack, perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yönelik bir sonraki dilimin “önümüzdeki haftalarda” yönetim tarafından ele alınmasının planlandığını söyledi. Kozack’ın aynı ifadeleri iki hafta önce de kullanmış, ancak dosyanın yönetim kurulunda ne zaman görüşüleceğine ilişkin net bir tarih vermemişti.Ödeme takvimine göre söz konusu dilimin 1 Haziran’da Ukrayna’ya ulaştırılması öngörülüyordu. Bu çerçevede, IMF’nin ödemeyi bir aydan uzun süredir geciktirdiği, aktarımın ise tamamen fon yönetiminin alacağı karara bağlı olduğu değerlendiriliyor.IMF yönetimi daha önce Ukrayna için dört yıl süreyle toplam 8.1 milyar dolarlık yeni bir kredi programını onaylamıştı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, program kapsamında Kiev’e tahsis edilen yeni kredinin “olağanüstü yüksek riskler” taşıdığını belirtmiş, borcun geri ödenmesinin büyük ölçüde dış mali destek ile Ukrayna makamlarının atacağı adımlara bağlı olduğuna dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/almanya-federal-meclisinden-ukraynaya-taurus-ve-patriot-reddi-1107145576.html
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uluslararası para fonu (imf), ukrayna, kiev, kredi, julie kozack, mali yardım, kristalina georgieva, imf
uluslararası para fonu (imf), ukrayna, kiev, kredi, julie kozack, mali yardım, kristalina georgieva, imf
IMF, Ukrayna’ya planlanan kredi dilimini bir aydan fazladır geciktiriyor
22:32 09.07.2026 (güncellendi: 22:34 09.07.2026)
Sputnik’in IMF açıklamaları ve resmi kredi takvimine dayanan analizine göre, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Ukrayna’ya sağlamayı planladığı yaklaşık 700 milyon dolarlık kredi dilimi, takvime göre 1 Haziran’da aktarılması gerekirken hala serbest bırakılmadı; fon yönetimi ise karar için kesin tarih vermekten kaçınıyor.
Sputnik’in, IMF’nin açıklamaları ve yardım programı kapsamındaki resmi ödeme takvimini inceleyerek hazırladığı analizde, Ukrayna’ya yönelik bir sonraki kredi diliminin ödenmesinde gecikme yaşandığı ortaya kondu. Buna göre, yaklaşık 700 milyon dolarlık dilim hala Kiev’e aktarılmadı.
IMF İletişim Direktörü Julie Kozack, perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yönelik bir sonraki dilimin “önümüzdeki haftalarda” yönetim tarafından ele alınmasının planlandığını söyledi. Kozack’ın aynı ifadeleri iki hafta önce de kullanmış, ancak dosyanın yönetim kurulunda ne zaman görüşüleceğine ilişkin net bir tarih vermemişti.
Ödeme takvimine göre söz konusu dilimin 1 Haziran’da Ukrayna’ya ulaştırılması öngörülüyordu. Bu çerçevede, IMF’nin ödemeyi bir aydan uzun süredir geciktirdiği, aktarımın ise tamamen fon yönetiminin alacağı karara bağlı olduğu değerlendiriliyor.
IMF yönetimi daha önce Ukrayna için dört yıl süreyle toplam 8.1 milyar dolarlık yeni bir kredi programını onaylamıştı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, program kapsamında Kiev’e tahsis edilen yeni kredinin “olağanüstü yüksek riskler” taşıdığını belirtmiş, borcun geri ödenmesinin büyük ölçüde dış mali destek ile Ukrayna makamlarının atacağı adımlara bağlı olduğuna dikkat çekmişti.