https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/almanya-federal-meclisinden-ukraynaya-taurus-ve-patriot-reddi-1107145576.html
Almanya Federal Meclisi’nden Ukrayna’ya Taurus ve Patriot reddi
Almanya Federal Meclisi’nden Ukrayna’ya Taurus ve Patriot reddi
Sputnik Türkiye
Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Yeşiller Partisi’nin Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri ve yeni Patriot hava savunma sistemleri verilmesini de içeren ilave... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T18:28+0300
2026-07-09T18:28+0300
2026-07-09T18:28+0300
dünya
almanya federal meclisi
bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri)
yeşiller partisi
ukrayna
kiev
taurus
patriot
tasarı
moskova
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Yeşiller Partisi tarafından meclise sunulan ve Ukrayna’ya yönelik askeri ile insani yardımların artırılmasını amaçlayan 20 maddelik tasarı oylamaya sunuldu.Tasarının ikinci maddesinde Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) envanterindeki Taurus seyir füzelerinin "mümkün olan azami ölçüde" Kiev'e gönderilmesi istenirken, beşinci maddesinde ise Almanya’da üretilecek ek Patriot PAC-2 sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesi talep ediliyordu.Bundestag’ın resmi internet sitesinden duyurulan oylama sonuçlarına göre önerge, 79 'evet' oyuna karşılık 510 'hayır' oyuyla reddedildi. Oylamada 1 milletvekili ise çekimser kaldı.Moskova, Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’e mühimmat taşıyan her türlü kargonun Moskova açısından "meşru hedef" olacağını daha önce defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/eski-pentagon-analisti-kwiatkowski-patriot-uretimi-ukrayna-icin-gercekci-degil-1107143740.html
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almanya federal meclisi, bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri), yeşiller partisi, ukrayna, kiev, taurus, patriot, tasarı, moskova
almanya federal meclisi, bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri), yeşiller partisi, ukrayna, kiev, taurus, patriot, tasarı, moskova
Almanya Federal Meclisi’nden Ukrayna’ya Taurus ve Patriot reddi
Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Yeşiller Partisi’nin Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri ve yeni Patriot hava savunma sistemleri verilmesini de içeren ilave destek önergesini büyük çoğunlukla reddetti.
Yeşiller Partisi tarafından meclise sunulan ve Ukrayna’ya yönelik askeri ile insani yardımların artırılmasını amaçlayan 20 maddelik tasarı oylamaya sunuldu.
Tasarının ikinci maddesinde Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) envanterindeki Taurus seyir füzelerinin "mümkün olan azami ölçüde" Kiev'e gönderilmesi istenirken, beşinci maddesinde ise Almanya’da üretilecek ek Patriot PAC-2 sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesi talep ediliyordu.
Bundestag’ın resmi internet sitesinden duyurulan oylama sonuçlarına göre önerge, 79 'evet' oyuna karşılık 510 'hayır' oyuyla reddedildi. Oylamada 1 milletvekili ise çekimser kaldı.
Moskova, Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’e mühimmat taşıyan her türlü kargonun Moskova açısından "meşru hedef" olacağını daha önce defalarca dile getirmişti.