https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/almanya-federal-meclisinden-ukraynaya-taurus-ve-patriot-reddi-1107145576.html

Almanya Federal Meclisi’nden Ukrayna’ya Taurus ve Patriot reddi

Almanya Federal Meclisi’nden Ukrayna’ya Taurus ve Patriot reddi

Sputnik Türkiye

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Yeşiller Partisi’nin Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri ve yeni Patriot hava savunma sistemleri verilmesini de içeren ilave... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T18:28+0300

2026-07-09T18:28+0300

2026-07-09T18:28+0300

dünya

almanya federal meclisi

bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri)

yeşiller partisi

ukrayna

kiev

taurus

patriot

tasarı

moskova

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Yeşiller Partisi tarafından meclise sunulan ve Ukrayna’ya yönelik askeri ile insani yardımların artırılmasını amaçlayan 20 maddelik tasarı oylamaya sunuldu.Tasarının ikinci maddesinde Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) envanterindeki Taurus seyir füzelerinin "mümkün olan azami ölçüde" Kiev'e gönderilmesi istenirken, beşinci maddesinde ise Almanya’da üretilecek ek Patriot PAC-2 sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesi talep ediliyordu.Bundestag’ın resmi internet sitesinden duyurulan oylama sonuçlarına göre önerge, 79 'evet' oyuna karşılık 510 'hayır' oyuyla reddedildi. Oylamada 1 milletvekili ise çekimser kaldı.Moskova, Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’e mühimmat taşıyan her türlü kargonun Moskova açısından "meşru hedef" olacağını daha önce defalarca dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/eski-pentagon-analisti-kwiatkowski-patriot-uretimi-ukrayna-icin-gercekci-degil-1107143740.html

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kiev

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almanya federal meclisi, bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri), yeşiller partisi, ukrayna, kiev, taurus, patriot, tasarı, moskova