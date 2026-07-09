https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/hindistan-ile-avustralyadan-anlasma-uranyum-sevkiyatinin-onu-acildi-1107136170.html

Hindistan ile Avustralya'dan anlaşma: Uranyum sevkiyatının önü açıldı

Hindistan ile Avustralya'dan anlaşma: Uranyum sevkiyatının önü açıldı

Sputnik Türkiye

Hindistan ile Avustralya, uzun süredir müzakere edilen uranyum ihracatı anlaşmasını tamamladı. İki ülke arasında imzalanan düzenleme, yalnızca barışçıl... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T14:45+0300

2026-07-09T14:45+0300

2026-07-09T14:45+0300

dünya

hindistan başbakanı narendra modi

anthony albanese

avustralya

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

uranyum

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Melbourne'de düzenlenen 3. Hindistan-Avustralya Yıllık Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından taraflar, Avustralya'dan Hindistan'a uzun vadeli uranyum ihracatını mümkün kılacak idari düzenlemenin tamamlandığını duyurdu.Nükleer enerji hedeflerine destekİki ülkenin ortak açıklamasında, Avustralya uranyumunun yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılacağı ve ihracatın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenceleri kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.Açıklamada ayrıca Avustralya'nın, Hindistan'ın Nükleer Tedarikçiler Grubu'na üyeliğine güçlü destek verdiği ifade edildi.Avustralya, dünya uranyum rezervlerinin yaklaşık yüzde 28'ine sahip bulunuyor. Enerji ihtiyacı hızla artan Hindistan ise 2047 yılına kadar 100 gigavat nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.İki ülke arasında 2014 yılında imzalanan nükleer iş birliği anlaşması yürürlüğe girmiş olsa da, uranyum ihracatı bugüne kadar yakıtın yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılmasının güvence altına alınmasına yönelik endişeler nedeniyle sınırlı kalmıştı.Modi ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Albanese, Avustralya ile Hindistan'ın yakın ortak ve giderek daha yakın dost olduğunu söyledi.

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hindistan başbakanı narendra modi, anthony albanese, avustralya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uranyum