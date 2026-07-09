https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/hindistan-ile-avustralyadan-anlasma-uranyum-sevkiyatinin-onu-acildi-1107136170.html
Hindistan ile Avustralya'dan anlaşma: Uranyum sevkiyatının önü açıldı
Hindistan ile Avustralya'dan anlaşma: Uranyum sevkiyatının önü açıldı
Sputnik Türkiye
Hindistan ile Avustralya, uzun süredir müzakere edilen uranyum ihracatı anlaşmasını tamamladı. İki ülke arasında imzalanan düzenleme, yalnızca barışçıl... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T14:45+0300
2026-07-09T14:45+0300
2026-07-09T14:45+0300
dünya
hindistan başbakanı narendra modi
anthony albanese
avustralya
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
uranyum
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Melbourne'de düzenlenen 3. Hindistan-Avustralya Yıllık Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından taraflar, Avustralya'dan Hindistan'a uzun vadeli uranyum ihracatını mümkün kılacak idari düzenlemenin tamamlandığını duyurdu.Nükleer enerji hedeflerine destekİki ülkenin ortak açıklamasında, Avustralya uranyumunun yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılacağı ve ihracatın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenceleri kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.Açıklamada ayrıca Avustralya'nın, Hindistan'ın Nükleer Tedarikçiler Grubu'na üyeliğine güçlü destek verdiği ifade edildi.Avustralya, dünya uranyum rezervlerinin yaklaşık yüzde 28'ine sahip bulunuyor. Enerji ihtiyacı hızla artan Hindistan ise 2047 yılına kadar 100 gigavat nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.İki ülke arasında 2014 yılında imzalanan nükleer iş birliği anlaşması yürürlüğe girmiş olsa da, uranyum ihracatı bugüne kadar yakıtın yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılmasının güvence altına alınmasına yönelik endişeler nedeniyle sınırlı kalmıştı.Modi ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Albanese, Avustralya ile Hindistan'ın yakın ortak ve giderek daha yakın dost olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/kritik-iklim-raporu-bati-avrupada-sicaklik-rekoru-kirildi-1107133873.html
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hindistan başbakanı narendra modi, anthony albanese, avustralya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uranyum
hindistan başbakanı narendra modi, anthony albanese, avustralya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uranyum
Hindistan ile Avustralya'dan anlaşma: Uranyum sevkiyatının önü açıldı
Hindistan ile Avustralya, uzun süredir müzakere edilen uranyum ihracatı anlaşmasını tamamladı. İki ülke arasında imzalanan düzenleme, yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılmak üzere Avustralya'dan Hindistan'a uzun vadeli uranyum sevkiyatının önünü açacak.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Melbourne'de düzenlenen 3. Hindistan-Avustralya Yıllık Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından taraflar, Avustralya'dan Hindistan'a uzun vadeli uranyum ihracatını mümkün kılacak idari düzenlemenin tamamlandığını duyurdu.
Nükleer enerji hedeflerine destek
Modi
, imzalanan anlaşmanın ülkesinin temiz enerji hedeflerine
önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Bugün nükleer enerji konusunda önemli bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma, Avustralya'dan Hindistan'a uranyum tedarikinin önünü açacak ve temiz enerji hedeflerimize yeni bir ivme kazandıracak."
dedi.
İki ülkenin ortak açıklamasında, Avustralya uranyumunun yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılacağı ve ihracatın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenceleri kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamada ayrıca Avustralya'nın, Hindistan'ın Nükleer Tedarikçiler Grubu'na üyeliğine güçlü destek verdiği ifade edildi.
Avustralya, dünya uranyum rezervlerinin yaklaşık yüzde 28'ine sahip bulunuyor. Enerji ihtiyacı hızla artan Hindistan ise 2047 yılına kadar 100 gigavat nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.
İki ülke arasında 2014 yılında imzalanan nükleer iş birliği anlaşması yürürlüğe girmiş olsa da, uranyum ihracatı bugüne kadar yakıtın yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılmasının güvence altına alınmasına yönelik endişeler nedeniyle sınırlı kalmıştı.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese
, anlaşmanın fosil yakıt dışındaki enerji kaynaklarının payını artıracağını belirterek, "Bu düzenleme, Avustralya'nın Hindistan'a uranyum ihracatını kolaylaştıracak ve fosil yakıt dışındaki enerji üretim kapasitesinin artmasına katkı sağlayacak."
ifadelerini kullandı.
Modi ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Albanese, Avustralya ile Hindistan'ın yakın ortak ve giderek daha yakın dost olduğunu söyledi.