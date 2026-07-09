https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/ev-arkadasinin-dudaklarini-igne-ve-iplikle-diktigi-iddia-edilen-kadin-gozaltina-alindi-1107131817.html
Ev arkadaşının dudaklarını iğne ve iplikle diktiği iddia edilen kadın gözaltına alındı
Ev arkadaşının dudaklarını iğne ve iplikle diktiği iddia edilen kadın gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Japonya'nın İbaraki eyaletinde 49 yaşındaki bir kadın, birlikte yaşadığı 42 yaşındaki ev arkadaşının dudaklarını iğne ve iplikle diktiği iddiasıyla gözaltına... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T12:12+0300
2026-07-09T12:12+0300
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yaşam
japonya
iddia
gözaltı
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Japonya'da 49 yaşındaki bir kadın, birlikte yaşadığı 42 yaşındaki ev arkadaşının dudaklarını iğne ve iplikle diktiği iddiasıyla gözaltına alındı.Yerel basında yer alan haberlere göre, İbaraki eyaletine bağlı Koga kentinde yaşayan Masae Sakurai, 29 Haziran'da ev arkadaşının dudaklarını zorla iğne ve iplikle dikmekle suçlanıyor.İddiaya göre mağdur kadın, şüphelinin evde olmadığı ertesi gün evden kaçmayı başardı. Konuşamadığı için yüzünde maske bulunan kadın, yakındaki bir dükkâna giderek üzerinde "Lütfen yardım edin" yazılı bir not verdi.İş yerindeki çalışanın polisi araması üzerine ekipler olay yerine geldi ve Sakurai, saldırı şüphesiyle gözaltına alındı.Mağdurun yaklaşık Nisan 2025'ten bu yana Sakurai ile birlikte yaşadığı, polise verdiği ifadede ise "Sakurai'den korktuğum için hemen kaçamadım" dediği aktarıldı.Komşuları ve tanıdıkları, Sakurai'nin daha önce evden kaçan veya kalacak yeri olmayan kişileri evinde barındırdığını ve onlara iş bulmalarına yardımcı olduğunu öne sürdü.Polis, olay sırasında evde bulunduğu belirtilen diğer kişilerin de ifadesine başvururken, saldırının nedeni ve şüphelinin suçlamaları kabul edip etmediğine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/egitim-ucusunda-korku-dolu-anlar-ucus-egitmeni-ogrencisini-tek-birakarak-ucaktan-atladi-1107124968.html
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japonya, iddia, gözaltı
Ev arkadaşının dudaklarını iğne ve iplikle diktiği iddia edilen kadın gözaltına alındı
Japonya'nın İbaraki eyaletinde 49 yaşındaki bir kadın, birlikte yaşadığı 42 yaşındaki ev arkadaşının dudaklarını iğne ve iplikle diktiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Japonya'da 49 yaşındaki bir kadın, birlikte yaşadığı 42 yaşındaki ev arkadaşının dudaklarını iğne ve iplikle diktiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, İbaraki eyaletine bağlı Koga kentinde yaşayan Masae Sakurai, 29 Haziran'da ev arkadaşının dudaklarını zorla iğne ve iplikle dikmekle suçlanıyor.
İddiaya göre mağdur kadın, şüphelinin evde olmadığı ertesi gün evden kaçmayı başardı. Konuşamadığı için yüzünde maske bulunan kadın, yakındaki bir dükkâna giderek üzerinde "Lütfen yardım edin" yazılı bir not verdi.
İş yerindeki çalışanın polisi araması üzerine ekipler olay yerine geldi ve Sakurai, saldırı şüphesiyle gözaltına alındı.
Mağdurun yaklaşık Nisan 2025'ten bu yana Sakurai ile birlikte yaşadığı, polise verdiği ifadede ise "Sakurai'den korktuğum için hemen kaçamadım" dediği aktarıldı.
Komşuları ve tanıdıkları, Sakurai'nin daha önce evden kaçan veya kalacak yeri olmayan kişileri evinde barındırdığını ve onlara iş bulmalarına yardımcı olduğunu öne sürdü.
Polis, olay sırasında evde bulunduğu belirtilen diğer kişilerin de ifadesine başvururken, saldırının nedeni ve şüphelinin suçlamaları kabul edip etmediğine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.