Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/egitim-ucusunda-korku-dolu-anlar-ucus-egitmeni-ogrencisini-tek-birakarak-ucaktan-atladi-1107124968.html
Eğitim uçuşunda korku dolu anlar: Uçuş eğitmeni öğrencisini tek bırakarak uçaktan atladı
Eğitim uçuşunda korku dolu anlar: Uçuş eğitmeni öğrencisini tek bırakarak uçaktan atladı
Sputnik Türkiye
Arjantin'de 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Bertazzo, eğitim uçuşu sırasında hareket halindeki uçaktan atlayarak hayatını kaybetti. Uçakta tek başına kalan... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T07:53+0300
2026-07-09T07:53+0300
yaşam
arjantin
pilot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107124712_0:114:1306:849_1920x0_80_0_0_4df4d0d9d450a5d332c86f3de0184d6d.png
Arjantin'de bir uçuş eğitmeni, eğitim uçuşu sırasında hareket halindeki uçaktan atlayarak yaşamını yitirdi. Uçakta yalnız kalan 22 yaşındaki öğrenci ise büyük paniğe rağmen uçağı güvenli şekilde indirmeyi başardı.Olay, 4 Temmuz'da Arjantin'in Toledo kentinde meydana geldi. Savcılığın açıklamasına göre, 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Andrés Bertazzo, eğitim uçuşu yaptığı Cessna 150 tipi uçakta henüz bilinmeyen nedenle kapıyı açarak kendisini aşağı bıraktı.Yerel basında yer alan bilgilere göre Bertazzo, atlamadan önce öğrencisi Rosario'ya, "Ne yapman gerektiğini biliyorsun, devam et" dedi. Ardından kulaklığını ve emniyet kemerini çıkararak uçaktan atladı.Bertazzo'nun cansız bedeni olayın ardından bulundu. Çalıştığı uçuş okulunun yöneticisi Eduardo Alvarez, eğitmenin böyle bir plan yaptığına dair hiçbir belirti olmadığını söyledi.Alvarez, Bertazzo'nun aynı gün başka bir öğrenciyle de eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini belirterek, yaşananların kendilerini derinden sarstığını ifade etti. Büyük şok yaşayan öğrenci Rosario ise uçağı hasar almadan güvenli şekilde piste indirmeyi başardı.Savcılık, Bertazzo'nun ölümüne ilişkin olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak için soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/magaradaki-bulgular-insanlik-tarihini-degistirebilir-modern-insanlar-ve-neandertaller-turkiyede-1107111818.html
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107124712_0:0:1306:980_1920x0_80_0_0_52c2876e1544bb2c85ed9568e91ffaf5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arjantin, pilot
arjantin, pilot

Eğitim uçuşunda korku dolu anlar: Uçuş eğitmeni öğrencisini tek bırakarak uçaktan atladı

07:53 09.07.2026
© Fotoğraf / Leandro BertazzoUçuş eğitmeni havada uçaktan atladı, öğrencisi uçağı tek başına güvenle indirdi
Uçuş eğitmeni havada uçaktan atladı, öğrencisi uçağı tek başına güvenle indirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© Fotoğraf / Leandro Bertazzo
Abone ol
Arjantin'de 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Bertazzo, eğitim uçuşu sırasında hareket halindeki uçaktan atlayarak hayatını kaybetti. Uçakta tek başına kalan 22 yaşındaki öğrenci, büyük şoka rağmen Cessna 150 tipi uçağı güvenli şekilde indirmeyi başardı.
Arjantin'de bir uçuş eğitmeni, eğitim uçuşu sırasında hareket halindeki uçaktan atlayarak yaşamını yitirdi. Uçakta yalnız kalan 22 yaşındaki öğrenci ise büyük paniğe rağmen uçağı güvenli şekilde indirmeyi başardı.
Olay, 4 Temmuz'da Arjantin'in Toledo kentinde meydana geldi. Savcılığın açıklamasına göre, 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Andrés Bertazzo, eğitim uçuşu yaptığı Cessna 150 tipi uçakta henüz bilinmeyen nedenle kapıyı açarak kendisini aşağı bıraktı.
Yerel basında yer alan bilgilere göre Bertazzo, atlamadan önce öğrencisi Rosario'ya, "Ne yapman gerektiğini biliyorsun, devam et" dedi. Ardından kulaklığını ve emniyet kemerini çıkararak uçaktan atladı.
Bertazzo'nun cansız bedeni olayın ardından bulundu. Çalıştığı uçuş okulunun yöneticisi Eduardo Alvarez, eğitmenin böyle bir plan yaptığına dair hiçbir belirti olmadığını söyledi.
Alvarez, Bertazzo'nun aynı gün başka bir öğrenciyle de eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini belirterek, yaşananların kendilerini derinden sarstığını ifade etti. Büyük şok yaşayan öğrenci Rosario ise uçağı hasar almadan güvenli şekilde piste indirmeyi başardı.
Savcılık, Bertazzo'nun ölümüne ilişkin olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak için soruşturma başlattı.
Neandertaller ile Homo sapiens birlikte - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
YAŞAM
Mağaradaki bulgular insanlık tarihini değiştirebilir: Modern insanlar ve Neandertaller Türkiye'de karşılaşmış olabilir
Dün, 17:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала