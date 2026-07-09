https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/egitim-ucusunda-korku-dolu-anlar-ucus-egitmeni-ogrencisini-tek-birakarak-ucaktan-atladi-1107124968.html
Eğitim uçuşunda korku dolu anlar: Uçuş eğitmeni öğrencisini tek bırakarak uçaktan atladı
Eğitim uçuşunda korku dolu anlar: Uçuş eğitmeni öğrencisini tek bırakarak uçaktan atladı
Sputnik Türkiye
Arjantin'de 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Bertazzo, eğitim uçuşu sırasında hareket halindeki uçaktan atlayarak hayatını kaybetti. Uçakta tek başına kalan... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T07:53+0300
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yaşam
arjantin
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Arjantin'de bir uçuş eğitmeni, eğitim uçuşu sırasında hareket halindeki uçaktan atlayarak yaşamını yitirdi. Uçakta yalnız kalan 22 yaşındaki öğrenci ise büyük paniğe rağmen uçağı güvenli şekilde indirmeyi başardı.Olay, 4 Temmuz'da Arjantin'in Toledo kentinde meydana geldi. Savcılığın açıklamasına göre, 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Andrés Bertazzo, eğitim uçuşu yaptığı Cessna 150 tipi uçakta henüz bilinmeyen nedenle kapıyı açarak kendisini aşağı bıraktı.Yerel basında yer alan bilgilere göre Bertazzo, atlamadan önce öğrencisi Rosario'ya, "Ne yapman gerektiğini biliyorsun, devam et" dedi. Ardından kulaklığını ve emniyet kemerini çıkararak uçaktan atladı.Bertazzo'nun cansız bedeni olayın ardından bulundu. Çalıştığı uçuş okulunun yöneticisi Eduardo Alvarez, eğitmenin böyle bir plan yaptığına dair hiçbir belirti olmadığını söyledi.Alvarez, Bertazzo'nun aynı gün başka bir öğrenciyle de eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini belirterek, yaşananların kendilerini derinden sarstığını ifade etti. Büyük şok yaşayan öğrenci Rosario ise uçağı hasar almadan güvenli şekilde piste indirmeyi başardı.Savcılık, Bertazzo'nun ölümüne ilişkin olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak için soruşturma başlattı.
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Eğitim uçuşunda korku dolu anlar: Uçuş eğitmeni öğrencisini tek bırakarak uçaktan atladı
Arjantin'de 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Bertazzo, eğitim uçuşu sırasında hareket halindeki uçaktan atlayarak hayatını kaybetti. Uçakta tek başına kalan 22 yaşındaki öğrenci, büyük şoka rağmen Cessna 150 tipi uçağı güvenli şekilde indirmeyi başardı.
Arjantin'de bir uçuş eğitmeni, eğitim uçuşu sırasında hareket halindeki uçaktan atlayarak yaşamını yitirdi. Uçakta yalnız kalan 22 yaşındaki öğrenci ise büyük paniğe rağmen uçağı güvenli şekilde indirmeyi başardı.
Olay, 4 Temmuz'da Arjantin'in Toledo kentinde meydana geldi. Savcılığın açıklamasına göre, 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Andrés Bertazzo, eğitim uçuşu yaptığı Cessna 150 tipi uçakta henüz bilinmeyen nedenle kapıyı açarak kendisini aşağı bıraktı.
Yerel basında yer alan bilgilere göre Bertazzo, atlamadan önce öğrencisi Rosario'ya, "Ne yapman gerektiğini biliyorsun, devam et" dedi. Ardından kulaklığını ve emniyet kemerini çıkararak uçaktan atladı.
Bertazzo'nun cansız bedeni olayın ardından bulundu. Çalıştığı uçuş okulunun yöneticisi Eduardo Alvarez, eğitmenin böyle bir plan yaptığına dair hiçbir belirti olmadığını söyledi.
Alvarez, Bertazzo'nun aynı gün başka bir öğrenciyle de eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini belirterek, yaşananların kendilerini derinden sarstığını ifade etti. Büyük şok yaşayan öğrenci Rosario ise uçağı hasar almadan güvenli şekilde piste indirmeyi başardı.
Savcılık, Bertazzo'nun ölümüne ilişkin olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak için soruşturma başlattı.