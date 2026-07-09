Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/eski-pentagon-analisti-kwiatkowski-patriot-uretimi-ukrayna-icin-gercekci-degil-1107143740.html
Eski Pentagon analisti Kwiatkowski: Patriot üretimi Ukrayna için gerçekçi değil
Eski Pentagon analisti Kwiatkowski: Patriot üretimi Ukrayna için gerçekçi değil
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Kiev’e Patriot hava savunma sistemlerinin üretimi için lisans verilebileceğini açıklamasını ABD'li... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T17:45+0300
2026-07-09T17:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
karen kwiatkowski
ukrayna
sputnik
patriot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0c/1083735616_0:29:821:490_1920x0_80_0_0_9a4cd8ed69b07f43fa0e6d74f37c29a0.png
Eski ABD Savunma Bakanlığı analisti Karen Kwiatkowski, Ukrayna'da Patriot üretiminin gerçekçi bir plan olmadığını kaydetti.Sputnik'e konuşan Kwiatkowski, "Zelenskiy bu duruma neden çok heyecanlı değil, zira o, halihazırda üretilmiş füzeleri veya nakit parayı tercih ediyor" dedi.Ukrayna'nın güvenilir iş gücünden, savaş tehdidinden uzak altyapıdan ve kritik hammadde erişiminden yoksun olduğunu belirten uzman, bu tür bir tesisin inşa aşamasındayken bile saldırı hedefi haline geleceğini ifade etti.Kritik tedarik ve teknoloji engeliPatriot füzelerinin üretimindeki en büyük zorluklardan birinin nadir toprak elementlerine erişim olduğunu kaydeden Kwiatkowski, motor mıknatıslarında kullanılan samaryum-kobalt ve neodimyum gibi bileşenlerin küresel arzının büyük ölçüde Çin'in kontrolünde olduğunu hatırlattı. ABD’nin 1970'lerden kalma savunma sistemlerini geliştirme konusunda yaşadığı zorluklara da dikkat çeken askeri uzman, Ukrayna'daki bir üretim girişiminin askeri bir çözümden ziyade, 'bir başka ABD-Ukrayna kara para aklama önerisi' veya diplomatik bir oyalama taktiği olabileceği şüphesini dile getirdi.Amerikan basınında yer alan haberlerde, Patriot füzelerinin Ukrayna’da üretilmesinin teknolojik karmaşıklık ve ABD tedarik zincirine olan bağımlılık nedeniyle yıllar alacağı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/fsb-ukraynanin-rus-askeri-yetkiliye-ihayla-suikast-duzenleme-plani-onlendi-1107133753.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0c/1083735616_64:0:755:518_1920x0_80_0_0_fbfb747fa1efe1c939bf16f1c4b89827.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, karen kwiatkowski, ukrayna, sputnik, patriot
abd, karen kwiatkowski, ukrayna, sputnik, patriot

Eski Pentagon analisti Kwiatkowski: Patriot üretimi Ukrayna için gerçekçi değil

17:45 09.07.2026
Patriot uçaksavar sistemi
Patriot uçaksavar sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Kiev’e Patriot hava savunma sistemlerinin üretimi için lisans verilebileceğini açıklamasını ABD'li Emekli Yarbay Kwiatkowski değerlendirdi.
Eski ABD Savunma Bakanlığı analisti Karen Kwiatkowski, Ukrayna'da Patriot üretiminin gerçekçi bir plan olmadığını kaydetti.

Sputnik'e konuşan Kwiatkowski, "Zelenskiy bu duruma neden çok heyecanlı değil, zira o, halihazırda üretilmiş füzeleri veya nakit parayı tercih ediyor" dedi.

Ukrayna'nın güvenilir iş gücünden, savaş tehdidinden uzak altyapıdan ve kritik hammadde erişiminden yoksun olduğunu belirten uzman, bu tür bir tesisin inşa aşamasındayken bile saldırı hedefi haline geleceğini ifade etti.

Kritik tedarik ve teknoloji engeli

Patriot füzelerinin üretimindeki en büyük zorluklardan birinin nadir toprak elementlerine erişim olduğunu kaydeden Kwiatkowski, motor mıknatıslarında kullanılan samaryum-kobalt ve neodimyum gibi bileşenlerin küresel arzının büyük ölçüde Çin'in kontrolünde olduğunu hatırlattı.

ABD’nin 1970'lerden kalma savunma sistemlerini geliştirme konusunda yaşadığı zorluklara da dikkat çeken askeri uzman, Ukrayna'daki bir üretim girişiminin askeri bir çözümden ziyade, 'bir başka ABD-Ukrayna kara para aklama önerisi' veya diplomatik bir oyalama taktiği olabileceği şüphesini dile getirdi.

Amerikan basınında yer alan haberlerde, Patriot füzelerinin Ukrayna’da üretilmesinin teknolojik karmaşıklık ve ABD tedarik zincirine olan bağımlılık nedeniyle yıllar alacağı belirtiliyor.
FSB'nin Moskova'daki genel merkez binası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
FSB: Ukrayna'nın Rus askeri yetkiliye İHA'yla suikast düzenleme planı önlendi
12:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала