Eski Pentagon analisti Kwiatkowski: Patriot üretimi Ukrayna için gerçekçi değil
Patriot uçaksavar sistemi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Kiev’e Patriot hava savunma sistemlerinin üretimi için lisans verilebileceğini açıklamasını ABD'li Emekli Yarbay Kwiatkowski değerlendirdi.
Eski ABD Savunma Bakanlığı analisti Karen Kwiatkowski, Ukrayna'da Patriot üretiminin gerçekçi bir plan olmadığını kaydetti.
Sputnik'e konuşan Kwiatkowski, "Zelenskiy bu duruma neden çok heyecanlı değil, zira o, halihazırda üretilmiş füzeleri veya nakit parayı tercih ediyor" dedi.
Ukrayna'nın güvenilir iş gücünden, savaş tehdidinden uzak altyapıdan ve kritik hammadde erişiminden yoksun olduğunu belirten uzman, bu tür bir tesisin inşa aşamasındayken bile saldırı hedefi haline geleceğini ifade etti.
Sputnik'e konuşan Kwiatkowski, "Zelenskiy bu duruma neden çok heyecanlı değil, zira o, halihazırda üretilmiş füzeleri veya nakit parayı tercih ediyor" dedi.
Ukrayna'nın güvenilir iş gücünden, savaş tehdidinden uzak altyapıdan ve kritik hammadde erişiminden yoksun olduğunu belirten uzman, bu tür bir tesisin inşa aşamasındayken bile saldırı hedefi haline geleceğini ifade etti.
Kritik tedarik ve teknoloji engeli
Patriot füzelerinin üretimindeki en büyük zorluklardan birinin nadir toprak elementlerine erişim olduğunu kaydeden Kwiatkowski, motor mıknatıslarında kullanılan samaryum-kobalt ve neodimyum gibi bileşenlerin küresel arzının büyük ölçüde Çin'in kontrolünde olduğunu hatırlattı.
ABD’nin 1970'lerden kalma savunma sistemlerini geliştirme konusunda yaşadığı zorluklara da dikkat çeken askeri uzman, Ukrayna'daki bir üretim girişiminin askeri bir çözümden ziyade, 'bir başka ABD-Ukrayna kara para aklama önerisi' veya diplomatik bir oyalama taktiği olabileceği şüphesini dile getirdi.
Amerikan basınında yer alan haberlerde, Patriot füzelerinin Ukrayna’da üretilmesinin teknolojik karmaşıklık ve ABD tedarik zincirine olan bağımlılık nedeniyle yıllar alacağı belirtiliyor.
ABD’nin 1970'lerden kalma savunma sistemlerini geliştirme konusunda yaşadığı zorluklara da dikkat çeken askeri uzman, Ukrayna'daki bir üretim girişiminin askeri bir çözümden ziyade, 'bir başka ABD-Ukrayna kara para aklama önerisi' veya diplomatik bir oyalama taktiği olabileceği şüphesini dile getirdi.
Amerikan basınında yer alan haberlerde, Patriot füzelerinin Ukrayna’da üretilmesinin teknolojik karmaşıklık ve ABD tedarik zincirine olan bağımlılık nedeniyle yıllar alacağı belirtiliyor.