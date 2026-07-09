https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/eski-es-cocuk-parkinda-dehset-sacti-kadina-ve-4-yasindaki-kizina-pes-pese-ates-acti-1107131984.html
Eski eş çocuk parkında dehşet saçtı: Kadına ve 4 yaşındaki kızına peş peşe ateş açtı
Eski eş çocuk parkında dehşet saçtı: Kadına ve 4 yaşındaki kızına peş peşe ateş açtı
Sputnik Türkiye
Kırklareli'nde 26 yaşındaki kadın yanındaki 4 yaşındaki kızıyla birlikte çocuk parkında eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Kadın hayatını kaybetti, kızı... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kırklareli'nde çocuk parkında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kızı ise yaralandı. Saldırı sonrasında kaçan eski eşin de bir süre sonra cansız bedeni bulundu. Kızını parka götürmüştü26 yaşındaki Çisem Çalkantı ile 4 yaşındaki kızı Ö.N.K, Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.Şüpheli Y.K, belinden çıkardığı silahla eski eşi ile kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı.Ağır yaralanan kadın ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralı kadın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.Kaçan eski eşin cansız bedeni bulundu Polis soruşturmasını sürdürürken, Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cesedin zanlıya ait olduğu ve silahla intihar ettiği öğrenildi. Zanlının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/fuhsa-zorladigi-kadinin-burnunu-kesen-adamin-cinayeti-19-yil-sonra-aydinlatildi-1107017294.html
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kırklareli, kadın cinayeti
kırklareli, kadın cinayeti
Eski eş çocuk parkında dehşet saçtı: Kadına ve 4 yaşındaki kızına peş peşe ateş açtı
Kırklareli'nde 26 yaşındaki kadın yanındaki 4 yaşındaki kızıyla birlikte çocuk parkında eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Kadın hayatını kaybetti, kızı yaralandı. Kaçan saldırgan da kendini öldürdü.
Kırklareli'nde çocuk parkında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kızı ise yaralandı. Saldırı sonrasında kaçan eski eşin de bir süre sonra cansız bedeni bulundu.
26 yaşındaki Çisem Çalkantı ile 4 yaşındaki kızı Ö.N.K, Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.
Şüpheli Y.K, belinden çıkardığı silahla eski eşi ile kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan kadın ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralı kadın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Kaçan eski eşin cansız bedeni bulundu
Polis soruşturmasını sürdürürken, Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cesedin zanlıya ait olduğu ve silahla intihar ettiği öğrenildi. Zanlının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.