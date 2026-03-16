Korkunç cinayet 7 yıl sonra çözüldü: Karısını öldürüp, çöpe attığı ortaya çıktı

İstanbul'da 2019 yılında kaybolan Özbekistanlı kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Korkunç olayda öldürülen kadının cansız bedenini bir ay boyunca...

İstanbul Maltepe'de 7 yıl önce kayıplara karışan Özbekistan uyruklu kadının kocası tarafından öldürüldüğü, bir ay bekletildikten sonra cesedinin üç parçaya ayrıldıktan sonra çöp konteynerine atıldığı İstanbul Emniyeti tarafından özel oluşturulan ekip tarafından ortaya çıkarıldı.Ablanın şikayetiyle soruşturma başlatıldıÖzbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'dan (36) 2019 yılından bu yana haber alamayan ablası Sevara Zakhıdova'nın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen kayıp başvurusunu üzerinde çalışan özel ekip, kadının Maltepe'deki evinde komşularının bilgisine başvurarak eşi Ersin Y.'nin (37) kendilerine Tursunboeva'nın deport edildiğini söylediğini öğrendi.Ekipler, şüphelinin eşinin ülkesine geri döndüğünü söylendiği dönemde de daireden kötü kokular geldiğini, bunun üzerine Ersin Y.'nin güvercin beslediğini, kokunun bundan kaynaklı olduğunu komşularına aktardığı bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerde de kadının ülkeden çıkış yaptığına dair bir veri olmadığı, adına kayıtlı cep telefonunun o tarihlerde Türkiye'de aktif olduğu tespit edildi.Evde kan tepkimeleri ortaya çıktı Cumhuriyet savcısından alınan izin sonrası çiftin yaşadıkları evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüyle beraber "luminol" çalışma yapan ekipler, mutfaktaki ve balkondaki bazı bölümlerde kan tepkimeleri saptadı. Şüpheli Ersin Y.'nin 9 Mart 2026'da Gürcistan'dayken Artvin'deki Sarp Hudut Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını belirleyen ekipler, zanlıyı ve İstanbul'daki arkadaşı Anıl Y.'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldıCesedi üçe bölüp çöpe attığını itiraf ettiErsin Y. ifadesinde cinayeti kabul işlediğini kabul ederken, eşinin başına sopayla vurup öldürdüğünü, bir gün sonra marketten bahçe kumu aldığını, kokunun geçmemesi nedeniyle de kireçlediğini, kokunun devam etmesi üzerine de cesedi çıkartıp mutfakta parçalayıp 3 poşete koyup evine 50 metre uzaklıktaki çöp konteynerine attığını anlattı. Ersin Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken arkadaşı ise serbest bırakıldı. .

