Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/1104293398.html
Korkunç cinayet 7 yıl sonra çözüldü: Karısını öldürüp, çöpe attığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 2019 yılında kaybolan Özbekistanlı kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Korkunç olayda öldürülen kadının cansız bedenini bir ay boyunca... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T17:58+0300
2026-03-16T17:58+0300
türki̇ye
kadın cinayeti
i̇stanbul
cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_31abd554e0a51300eb140c7faa2df5c5.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/kira-artisi-kavgasi-cinayetle-bitti-urlada-ev-sahibi-evi-tahliye-etmeyen-kiracisini-tabancayla-1104022583.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_069b0530992c114f74600b085e7e1fd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
17:58 16.03.2026
© AA / ArşivPolis-gözaltı-tutuklama-yakalama
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
© AA / Arşiv
Abone ol
İstanbul'da 2019 yılında kaybolan Özbekistanlı kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Korkunç olayda öldürülen kadının cansız bedenini bir ay boyunca evde saklandığı sonra da çöp konteynerine atıldığı belirlendi.
İstanbul Maltepe'de 7 yıl önce kayıplara karışan Özbekistan uyruklu kadının kocası tarafından öldürüldüğü, bir ay bekletildikten sonra cesedinin üç parçaya ayrıldıktan sonra çöp konteynerine atıldığı İstanbul Emniyeti tarafından özel oluşturulan ekip tarafından ortaya çıkarıldı.

Ablanın şikayetiyle soruşturma başlatıldı

Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'dan (36) 2019 yılından bu yana haber alamayan ablası Sevara Zakhıdova'nın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen kayıp başvurusunu üzerinde çalışan özel ekip, kadının Maltepe'deki evinde komşularının bilgisine başvurarak eşi Ersin Y.'nin (37) kendilerine Tursunboeva'nın deport edildiğini söylediğini öğrendi.
Ekipler, şüphelinin eşinin ülkesine geri döndüğünü söylendiği dönemde de daireden kötü kokular geldiğini, bunun üzerine Ersin Y.'nin güvercin beslediğini, kokunun bundan kaynaklı olduğunu komşularına aktardığı bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerde de kadının ülkeden çıkış yaptığına dair bir veri olmadığı, adına kayıtlı cep telefonunun o tarihlerde Türkiye'de aktif olduğu tespit edildi.

Evde kan tepkimeleri ortaya çıktı

Cumhuriyet savcısından alınan izin sonrası çiftin yaşadıkları evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüyle beraber "luminol" çalışma yapan ekipler, mutfaktaki ve balkondaki bazı bölümlerde kan tepkimeleri saptadı. Şüpheli Ersin Y.'nin 9 Mart 2026'da Gürcistan'dayken Artvin'deki Sarp Hudut Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını belirleyen ekipler, zanlıyı ve İstanbul'daki arkadaşı Anıl Y.'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı

Cesedi üçe bölüp çöpe attığını itiraf etti

Ersin Y. ifadesinde cinayeti kabul işlediğini kabul ederken, eşinin başına sopayla vurup öldürdüğünü, bir gün sonra marketten bahçe kumu aldığını, kokunun geçmemesi nedeniyle de kireçlediğini, kokunun devam etmesi üzerine de cesedi çıkartıp mutfakta parçalayıp 3 poşete koyup evine 50 metre uzaklıktaki çöp konteynerine attığını anlattı. Ersin Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken arkadaşı ise serbest bırakıldı.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
TÜRKİYE
Kira artışı kavgası cinayetle bitti: Urla'da ev sahibi, evi tahliye etmeyen kiracısını tabancayla vurarak öldürdü
5 Mart, 10:39
.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала