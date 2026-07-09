https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakciyle-gorustu-1107143111.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi yaptı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T17:28+0300
2026-07-09T17:28+0300
2026-07-09T17:28+0300
türki̇ye
türkiye
hakan fidan
i̇ran
dışişleri bakanlığı
ikili görüşme
i̇kili ilişkiler
ikili görüşme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103146675_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_78e0bea82093859d069160afa5d8e3a1.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve ateşkes sürecini değerlendirdi.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, iki bakan arasında yapılan görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.Görüşmede ayrıca, bölgede sağlanan ateşkesin mevcut durumu, sürecin korunmasına yönelik değerlendirmeler ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-rubio-ile-bir-araya-geldi-1107100227.html
türki̇ye
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103146675_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7f79732404e42063b1d37335f7205e63.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, hakan fidan, i̇ran, dışişleri bakanlığı, ikili görüşme, i̇kili ilişkiler, ikili görüşme
türkiye, hakan fidan, i̇ran, dışişleri bakanlığı, ikili görüşme, i̇kili ilişkiler, ikili görüşme
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve ateşkes sürecini değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, iki bakan arasında yapılan görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.
Görüşmede ayrıca, bölgede sağlanan ateşkesin mevcut durumu, sürecin korunmasına yönelik değerlendirmeler ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.