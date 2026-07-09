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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi yaptı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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hakan fidan
i̇ran
dışişleri bakanlığı
ikili görüşme
i̇kili ilişkiler
ikili görüşme
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve ateşkes sürecini değerlendirdi.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, iki bakan arasında yapılan görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.Görüşmede ayrıca, bölgede sağlanan ateşkesin mevcut durumu, sürecin korunmasına yönelik değerlendirmeler ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-rubio-ile-bir-araya-geldi-1107100227.html
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türkiye, hakan fidan, i̇ran, dışişleri bakanlığı, ikili görüşme, i̇kili ilişkiler, ikili görüşme
türkiye, hakan fidan, i̇ran, dışişleri bakanlığı, ikili görüşme, i̇kili ilişkiler, ikili görüşme

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü

17:28 09.07.2026
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve ateşkes sürecini değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, iki bakan arasında yapılan görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.
Görüşmede ayrıca, bölgede sağlanan ateşkesin mevcut durumu, sürecin korunmasına yönelik değerlendirmeler ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi
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