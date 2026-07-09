https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakciyle-gorustu-1107143111.html

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi yaptı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T17:28+0300

2026-07-09T17:28+0300

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i̇kili ilişkiler

ikili görüşme

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve ateşkes sürecini değerlendirdi.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, iki bakan arasında yapılan görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.Görüşmede ayrıca, bölgede sağlanan ateşkesin mevcut durumu, sürecin korunmasına yönelik değerlendirmeler ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-rubio-ile-bir-araya-geldi-1107100227.html

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