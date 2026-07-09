Dış politika uzmanı yanıtladı: Trump'ın 'İran'la anlaşma bitti' çıkışı ne anlama geliyor?

“Tüm bunlara rağmen her iki tarafın da henüz ateşkes sürecinin resmen sona erdiğini beyan etmemesi, ateşkes ve müzakere sürecinin hala devam ettiğini düşünmemizi sağlamaktadır. Hatta bazı kaynaklar 11 Temmuz’da müzakerelerin yeniden başlayacağını ve tarafların kaldıkları yerden müzakerelere devam edeceklerine yönelik haberler paylaşmaya başlamıştır. Dolayısıyla hem Trump tarafından yapılan açıklamalar ve ardından gelen saldırılar hem de İran’ın bunlara yönelik cevaplarına rağmen sürecin henüz çökmediği söylenebilir. Fakat bu gibi ihlallerin iyi niyetli olmadığı ve her an müzakereleri çökertip yeniden savaşa dönülmesine yol açabileceği göz önünde bulundurulmalı ve taraflar bu kapsamda daha sorumlu davranmalıdır. Zira savaşa dönülmesinin her iki taraf için de makul olmadığı, İsrail dışında başka kimsenin işine yaramayacağı unutulmamalıdır.”