https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/denizin-bagisladigi-saclar-hulyaya-umut-oldu--1107130915.html

Deniz'in bağışladığı saçlar Hülya'ya umut oldu

Deniz'in bağışladığı saçlar Hülya'ya umut oldu

Sputnik Türkiye

Hatay'da Deniz Güzel'in bağışladığı saçlardan yapılan peruk, beyin tümörü nedeniyle saçını kaybeden Hülya Akar'a umut oldu. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T11:31+0300

2026-07-09T11:31+0300

2026-07-09T11:31+0300

yaşam

hatay

beyin tümörü

kanser

kanser tedavisi

kemoterapi

peruk

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Hatay'da 9 yaşındaki Deniz Güzel'ın bağışladığı saçlardan yapılan peruk 8 yaşındaki Hülya Akar'a umut oldu. Beyin tümörü ameliyatı nedeniyle saçlarını kaybeden küçük kız peruk da olsa saçına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek "Çok güzel hissediyorum, çok iyiyim. Deniz'e çok teşekkür ederim, bana saçlarını bağışladı" diyerek duygularını anlattı. Televizyondan gördü saçlarını bağışlamak istediEkranlarda lösemili hastalara yönelik tanıtım içeriklerini görmesi üzerine, saçlarını bağışlamak isteyen Deniz Güzel'in annesi, durumu Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'yle paylaştı.Güzel'in kesilen saçından hazırlanan peruk, beyin tümörü ameliyatı olan ve kemoterapisi devam eden Hülya Akar'a takıldı. Hülya Akar da peruk da olsa saçına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek "Çok güzel hissediyorum, çok iyiyim. Deniz'e çok teşekkür ederim, bana saçlarını bağışladı." ifadelerini kullandı. Saçlarını bağışlayan Deniz Güzel ise başka birine umut olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Çocukların anneleri Noyan Güzel ve Hatice Akar, evlatlarıyla anlamlı etkinlikte buluştukları için mutlu olduklarını kaydetti.Etkinlikte, Güzel ile Akar merkezdeki diğer çocuklarla pasta kesip gökyüzüne balon bıraktı.

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hatay, beyin tümörü, kanser, kanser tedavisi, kemoterapi, peruk