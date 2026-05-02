Bayern Münih, Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için çağrı yaptı

Bayern Münih, Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konuln kız arkadaşı için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi. 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T13:51+0300

Almanya Heidenheim takımında oynayan Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına Bayern Münih futbol takımından destek geldi. Ünlü futbol takımı herkesi kök hücre bağışında bulunmaya davet etti. Bir oyundan daha fazlasıAlmanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih sosyal medya hesabından yaptığı "Bir oyundan daha fazlası. Hayat kurtarma fırsatı. Hemen kaydolun. Fark yaratın." mesajıyla yıldız futbolcuların yer aldığı bir video paylaşıldı. Paylaşımda Bundesliga'da bugün oynanacak Bayern Münih-Heidenheim maçı öncesi futbolseverler, kök hücre bağışı için kayıt yaptırmaya davet edildi.Freiburg'dan devre arasında kiralık olarak Heidenheim'a giden 24 yaşındaki kanat oyuncusu Eren, 11 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

