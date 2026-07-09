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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/abdden-iranda-tren-yoluna-saldiri-seferler-durduruldu-1107129289.html
ABD'den İran'da tren yoluna saldırı: Seferler durduruldu
ABD'den İran'da tren yoluna saldırı: Seferler durduruldu
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ABD'nin Tahran-Meşhed demir yolu hattındaki bir noktaya düzenlediği saldırı nedeniyle bu güzergahtaki yolcu treni seferlerinin geçici olarak durdurulduğu... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Horasan Demir Yolları Halkla İlişkiler Müdürü Cevad Miracifer konuya ilişkin bilgi verdi.İranlı yetkili, ABD'nin Tahran-Meşhed demir yolu hattındaki bir noktaya düzenlediği saldırı nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.Miracifer, teknik ekiplerin olay yerine sevk edildiğini, hasar gören bölümün onarım çalışmalarının sürdüğünü ve hattın en kısa sürede yeniden hizmete açılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/iran-disisleri-bakanligi-abdnin-son-saldirilari-acik-bir-savas-sucudur-1107131069.html
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i̇ran, abd

ABD'den İran'da tren yoluna saldırı: Seferler durduruldu

11:53 09.07.2026
© REUTERS Majid AsgaripourTahran
Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
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ABD'nin Tahran-Meşhed demir yolu hattındaki bir noktaya düzenlediği saldırı nedeniyle bu güzergahtaki yolcu treni seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Horasan Demir Yolları Halkla İlişkiler Müdürü Cevad Miracifer konuya ilişkin bilgi verdi.
İranlı yetkili, ABD'nin Tahran-Meşhed demir yolu hattındaki bir noktaya düzenlediği saldırı nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.
Miracifer, teknik ekiplerin olay yerine sevk edildiğini, hasar gören bölümün onarım çalışmalarının sürdüğünü ve hattın en kısa sürede yeniden hizmete açılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
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İran Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçudur
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