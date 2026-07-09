https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/cinde-sanayi-tesisinde-buyuk-yangin-isciler-catida-mahsur-kaldi-en-az-28-olu-1107143612.html

Çin'de sanayi tesisinde büyük yangın, işçiler çatıda mahsur kaldı: En az 28 ölü

Çin'de sanayi tesisinde büyük yangın, işçiler çatıda mahsur kaldı: En az 28 ölü

Sputnik Türkiye

Çin'in en büyük ayakkabı üretim merkezlerinden birindeki fabrikada çıkan yangının ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayın ağır can kaybına yol açtığını... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T18:13+0300

2026-07-09T18:13+0300

2026-07-09T18:13+0300

dünya

çin

çin devlet başkanı şi cinping

yangın

fabrika

ayakkabı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085968208_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_8b1f31c850811d5d28330f94931748d9.jpg

Çin'in Fujian eyaletine bağlı Jinjiang kentindeki çok katlı bir ayakkabı fabrikasında öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yetkililer, yangında ilk belirlemelere göre 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çin devlet televizyonu CCTV, bazı işçilerin çatıda mahsur kaldığını ve itfaiye ekiplerinin onları kurtarmak için yoğun çalışma yürüttüğünü aktardı.Yangının ardından talimat yayımlayan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayın "önemli sayıda can kaybına neden olduğunu" belirterek tüm imkanlarla kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların kurtarılması ve tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi, olayın nedeninin ise soruşturulması talimatını verdi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyorCCTV'nin yayımladığı görüntülerde, çok katlı fabrikanın alevler içinde kaldığı, gökyüzünü yoğun siyah dumanın kapladığı ve çatıda mahsur kalan kişilerin kurtarılmayı beklediği görüldü.Yerel itfaiye yetkilileri, saatler süren müdahalenin ardından açık alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Olay yerine 183 itfaiye ve kurtarma personeli ile 35 araç sevk edildi.İlk belirlemelere göre yangın fabrikanın zemin katında başladı. Yetkililer, ayakkabı üretiminde kullanılan yanıcı malzemeler ve yapıştırıcıların alevlerin kısa sürede tüm binaya yayılmasına neden olduğunu bildirdi.CCTV, yangın sırasında ortaya çıkan yoğun duman ve kimyasal maddelerin oluşturduğu ağır kokunun bölgede göz tahrişine yol açtığını aktardı.Jinjiang, Çin'in en önemli ayakkabı ve tekstil üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Resmi verilere göre kentte faaliyet gösteren binlerce şirket, 2024 yılında 1.2 milyardan fazla çift ayakkabı üreterek dünya ayakkabı üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/kritik-iklim-raporu-bati-avrupada-sicaklik-rekoru-kirildi-1107133873.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, çin devlet başkanı şi cinping, yangın, fabrika, ayakkabı