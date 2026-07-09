https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/cinde-sanayi-tesisinde-buyuk-yangin-isciler-catida-mahsur-kaldi-en-az-28-olu-1107143612.html
Çin'de sanayi tesisinde büyük yangın, işçiler çatıda mahsur kaldı: En az 28 ölü
Çin'de sanayi tesisinde büyük yangın, işçiler çatıda mahsur kaldı: En az 28 ölü
Sputnik Türkiye
Çin'in en büyük ayakkabı üretim merkezlerinden birindeki fabrikada çıkan yangının ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayın ağır can kaybına yol açtığını... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T18:13+0300
2026-07-09T18:13+0300
2026-07-09T18:13+0300
dünya
çin
çin devlet başkanı şi cinping
yangın
fabrika
ayakkabı
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Çin'in Fujian eyaletine bağlı Jinjiang kentindeki çok katlı bir ayakkabı fabrikasında öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yetkililer, yangında ilk belirlemelere göre 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çin devlet televizyonu CCTV, bazı işçilerin çatıda mahsur kaldığını ve itfaiye ekiplerinin onları kurtarmak için yoğun çalışma yürüttüğünü aktardı.Yangının ardından talimat yayımlayan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayın "önemli sayıda can kaybına neden olduğunu" belirterek tüm imkanlarla kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların kurtarılması ve tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi, olayın nedeninin ise soruşturulması talimatını verdi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyorCCTV'nin yayımladığı görüntülerde, çok katlı fabrikanın alevler içinde kaldığı, gökyüzünü yoğun siyah dumanın kapladığı ve çatıda mahsur kalan kişilerin kurtarılmayı beklediği görüldü.Yerel itfaiye yetkilileri, saatler süren müdahalenin ardından açık alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Olay yerine 183 itfaiye ve kurtarma personeli ile 35 araç sevk edildi.İlk belirlemelere göre yangın fabrikanın zemin katında başladı. Yetkililer, ayakkabı üretiminde kullanılan yanıcı malzemeler ve yapıştırıcıların alevlerin kısa sürede tüm binaya yayılmasına neden olduğunu bildirdi.CCTV, yangın sırasında ortaya çıkan yoğun duman ve kimyasal maddelerin oluşturduğu ağır kokunun bölgede göz tahrişine yol açtığını aktardı.Jinjiang, Çin'in en önemli ayakkabı ve tekstil üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Resmi verilere göre kentte faaliyet gösteren binlerce şirket, 2024 yılında 1.2 milyardan fazla çift ayakkabı üreterek dünya ayakkabı üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/kritik-iklim-raporu-bati-avrupada-sicaklik-rekoru-kirildi-1107133873.html
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çin, çin devlet başkanı şi cinping, yangın, fabrika, ayakkabı
çin, çin devlet başkanı şi cinping, yangın, fabrika, ayakkabı
Çin'de sanayi tesisinde büyük yangın, işçiler çatıda mahsur kaldı: En az 28 ölü
Çin'in en büyük ayakkabı üretim merkezlerinden birindeki fabrikada çıkan yangının ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayın ağır can kaybına yol açtığını açıkladı. ilk belirlemelere göre 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çatıda mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çin'in Fujian eyaletine bağlı Jinjiang kentindeki çok katlı bir ayakkabı fabrikasında öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yetkililer, yangında ilk belirlemelere göre 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çin devlet televizyonu CCTV, bazı işçilerin çatıda mahsur kaldığını ve itfaiye ekiplerinin onları kurtarmak için yoğun çalışma yürüttüğünü aktardı.
Yangının ardından talimat yayımlayan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayın "önemli sayıda can kaybına neden olduğunu" belirterek tüm imkanlarla kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların kurtarılması ve tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi, olayın nedeninin ise soruşturulması talimatını verdi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
CCTV'nin yayımladığı görüntülerde, çok katlı fabrikanın alevler içinde kaldığı, gökyüzünü yoğun siyah dumanın kapladığı ve çatıda mahsur kalan kişilerin kurtarılmayı beklediği görüldü.
Yerel itfaiye yetkilileri, saatler süren müdahalenin ardından açık alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Olay yerine 183 itfaiye ve kurtarma personeli ile 35 araç sevk edildi.
İlk belirlemelere göre yangın fabrikanın zemin katında başladı. Yetkililer, ayakkabı üretiminde kullanılan yanıcı malzemeler ve yapıştırıcıların alevlerin kısa sürede tüm binaya yayılmasına neden olduğunu bildirdi.
CCTV, yangın sırasında ortaya çıkan yoğun duman ve kimyasal maddelerin oluşturduğu ağır kokunun bölgede göz tahrişine yol açtığını aktardı.
Jinjiang, Çin'in en önemli ayakkabı ve tekstil üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Resmi verilere göre kentte faaliyet gösteren binlerce şirket, 2024 yılında 1.2 milyardan fazla çift ayakkabı üreterek dünya ayakkabı üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştirdi.