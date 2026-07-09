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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Çekya ve Slovakya'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çekya ve Slovakya'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Çekya ve Slovakya'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. SON DAKİKA HABER, ANLIK GELİŞMELER...
2026-07-09T19:29+0300
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GFZ, depremin 10 kilometre (6.21 mil) derinlikte gerçekleştiğini belirtti.
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çekya, slovakya, deprem
çekya, slovakya, deprem

Çekya ve Slovakya'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

19:29 09.07.2026 (güncellendi: 19:31 09.07.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© Fotoğraf
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Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Perşembe günü Çekya ve Slovakya'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
GFZ, depremin 10 kilometre (6.21 mil) derinlikte gerçekleştiğini belirtti.
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