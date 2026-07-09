https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/cekya-ve-slovakyada-55-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1107148366.html
Çekya ve Slovakya'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çekya ve Slovakya'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Çekya ve Slovakya'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. SON DAKİKA HABER, ANLIK GELİŞMELER...
2026-07-09T19:29+0300
2026-07-09T19:29+0300
2026-07-09T19:31+0300
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GFZ, depremin 10 kilometre (6.21 mil) derinlikte gerçekleştiğini belirtti.
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çekya, slovakya, deprem
Çekya ve Slovakya'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:29 09.07.2026 (güncellendi: 19:31 09.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Perşembe günü Çekya ve Slovakya'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
GFZ, depremin 10 kilometre (6.21 mil) derinlikte gerçekleştiğini belirtti.