https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bodrumda-yangin-bolgeye-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1107122404.html
Bodrum'da yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Bodrum'da yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ortakent Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T01:18+0300
2026-07-09T01:18+0300
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Bodrum'da Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip ettiği bildirildi.
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yangın, bodrum, muğla
Bodrum'da yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ortakent Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bodrum'da Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip ettiği bildirildi.