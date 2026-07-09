https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bodrumda-yangin-bolgeye-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1107122404.html

Bodrum'da yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Bodrum'da yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ortakent Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T01:18+0300

2026-07-09T01:18+0300

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türki̇ye

yangın

bodrum

muğla

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Bodrum'da Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip ettiği bildirildi.

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bodrum

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