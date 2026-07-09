Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bodrumda-yangin-bolgeye-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1107122404.html
Bodrum'da yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Bodrum'da yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ortakent Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T01:18+0300
2026-07-09T01:18+0300
türki̇ye
yangın
bodrum
muğla
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107122486_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_b42471788b543384f60db499595a0aec.jpg
Bodrum'da Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip ettiği bildirildi.
türki̇ye
bodrum
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107122486_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_5e559ce585d1037b44a4ae2ac7cbe07b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yangın, bodrum, muğla
yangın, bodrum, muğla

Bodrum'da yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

01:18 09.07.2026
© AA / Ali BallıMuğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© AA / Ali Ballı
Abone ol
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ortakent Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bodrum'da Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip ettiği bildirildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала