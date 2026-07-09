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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/afad-duyurdu-antalyada-deprem-1107122272.html
AFAD duyurdu: Antalya'da deprem
AFAD duyurdu: Antalya'da deprem
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta, saat 00.11'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 8.23 kilometre derinlikte... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.İlçeye yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta, 8.23 kilometre derinlikte yaşanan depremin saat 00.11'de gerçekleştiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/afad-duyurdu-adanada-deprem-1107029643.html
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antalya, kaş, kaş belediyesi, kaş belediye başkanlığı, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
antalya, kaş, kaş belediyesi, kaş belediye başkanlığı, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

AFAD duyurdu: Antalya'da deprem

00:46 09.07.2026 (güncellendi: 00:49 09.07.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© Fotoğraf
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Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta, saat 00.11'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 8.23 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
İlçeye yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta, 8.23 kilometre derinlikte yaşanan depremin saat 00.11'de gerçekleştiği açıklandı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
SON DEPREMLER
AFAD duyurdu: Adana'da deprem
6 Temmuz, 10:30
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