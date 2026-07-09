https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bilim-insanlari-acikladi-ormanlarin-karbon-depolama-kapasitesi-sanilandan-dusuk-olabilir-1107141907.html

Bilim insanları açıkladı: Ormanların karbon depolama kapasitesi sanılandan düşük olabilir

Bilim insanları açıkladı: Ormanların karbon depolama kapasitesi sanılandan düşük olabilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, ağaçların atmosferden çektiği karbonun sanılandan daha azını uzun yıllar boyunca depolayabileceğini ortaya koydu. Bulgular, ormanların iklim... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T17:22+0300

2026-07-09T17:22+0300

2026-07-09T17:22+0300

yaşam

çevre

ağaç

karbon

orman

büyüme

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Columbia Üniversitesi İklim Okulu bünyesindeki Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi tarafından yürütülen ve Science Advances dergisinde yayımlanan araştırma, bugüne kadar iklim modellerinde kullanılan önemli bir varsayımı sorguladı. Çalışmaya göre, ağaçlar büyümeyi bıraktıktan sonra da atmosferden karbon çekmeye devam ediyor ancak bu karbonun büyük bölümü uzun yıllar boyunca gövdede depolanmıyor.Bilim insanları, bugüne kadar atmosferdeki karbondioksit miktarı arttıkça ağaçların daha fazla büyüyeceği ve daha fazla karbon depolayacağı düşüncesinin yaygın olarak kabul edildiğini belirtti. Yeni bulgular ise daha fazla karbon çekilmesinin her zaman daha fazla karbon depolanması anlamına gelmediğini gösterdi.Karbon depolama nedir ve ne işe yarar?Karbon depolama, ağaçların ve diğer bitkilerin fotosentez sırasında atmosferden aldığı karbondioksiti gövde, dal, kök ve toprakta uzun süre boyunca tutması anlamına geliyor. Bu süreç sayesinde atmosferdeki sera gazı miktarı azalıyor ve küresel ısınmanın yavaşlamasına katkı sağlanıyor. Bu nedenle ormanlar, iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli doğal karbon yutakları arasında gösteriliyor. Bilim insanları, ormanların ne kadar karbon depolayabildiğini hesaplayarak gelecekte iklimin nasıl değişeceğine ilişkin tahminlerde bulunuyor. Bu nedenle karbon depolama kapasitesine ilişkin yeni bulgular, iklim modellerinden çevre politikalarına kadar birçok alanda önemli sonuçlar doğurabiliyor.Gövde sensörleri ile halka verileri birleştirildiAraştırmacılar, ABD'nin doğusundaki ve Kaliforniya'daki 137 meşe ormanını uydu görüntüleri, karbondioksit ölçümleri, gövde sensörleri ve ağaç halkası verileriyle birlikte analiz etti.İncelemeler sonucunda, doğu ABD'deki meşe ağaçlarının çoğunlukla mayıs ile temmuz ayları arasında büyüdüğü, ancak ekim ayına kadar fotosentez yapmayı sürdürdüğü belirlendi. Yıllık karbon alımının yaklaşık yüzde 36'sı, ağaçların büyümesi durduktan sonra gerçekleşti.Kaliforniya'daki meşe ağaçlarında da benzer sonuçlar elde edildi. Bu ağaçlar büyümeyi daha erken bırakmasına rağmen fotosentez yapmaya devam etti ve yıllık karbon alımının yaklaşık yüzde 26'sı büyüme sona erdikten sonra gerçekleşti.Karbonun tamamı gövdede kalmıyorAraştırmacılar, büyüme durduktan sonra alınan karbonun önemli bir bölümünün gövde ve dalları kalınlaştırmak yerine yaprak, kök ve diğer yaşamsal faaliyetlerde kullanıldığını belirtti. Bu nedenle atmosferden çekilen karbonun tamamı onlarca yıl boyunca ağaç gövdelerinde depolanmıyor.Çalışmada ayrıca kurak ve yağışlı dönemlerin sık değiştiği yıllarda fotosentez ile büyüme arasındaki farkın daha da belirginleştiği görüldü. Bilim insanları, iklim değişikliğinin bu tür hava koşullarını artırmasının beklendiğini ve bunun gelecekte ormanların karbon depolama kapasitesine ilişkin tahminleri etkileyebileceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/magaradaki-bulgular-insanlik-tarihini-degistirebilir-modern-insanlar-ve-neandertaller-turkiyede-1107111818.html

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çevre, ağaç, karbon , orman, büyüme