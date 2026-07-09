https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bilecikteki-orman-yanginiyla-ilgili-bicerdover-operatoru-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1107151373.html
Bilecik'teki orman yangınıyla ilgili biçerdöver operatörü hakkında soruşturma başlatıldı
Bilecik'teki orman yangınıyla ilgili biçerdöver operatörü hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaşanan orman yangınına neden olduğu iddiasıyla biçerdöver operatörü hakkında soruşturma başlatıldı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T21:08+0300
2026-07-09T21:08+0300
2026-07-09T21:08+0300
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Küçükyenice köyü yakınlarındaki buğday ekili tarım arazisinde dün yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle civardaki ormanlık alana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın 60 personel ile 19 arazöz, 8 su tankeri ve 7 helikopterle kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangına neden olduğu iddia edilen biçerdöver operatörü Y.D. hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bilim-insanlari-acikladi-ormanlarin-karbon-depolama-kapasitesi-sanilandan-dusuk-olabilir-1107141907.html
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orman yangını, türkiye, biçerdöver
orman yangını, türkiye, biçerdöver
Bilecik'teki orman yangınıyla ilgili biçerdöver operatörü hakkında soruşturma başlatıldı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaşanan orman yangınına neden olduğu iddiasıyla biçerdöver operatörü hakkında soruşturma başlatıldı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Küçükyenice köyü yakınlarındaki buğday ekili tarım arazisinde dün yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle civardaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın 60 personel ile 19 arazöz, 8 su tankeri ve 7 helikopterle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangına neden olduğu iddia edilen biçerdöver operatörü Y.D. hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.