https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bilecikteki-orman-yanginiyla-ilgili-bicerdover-operatoru-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1107151373.html

Bilecik'teki orman yangınıyla ilgili biçerdöver operatörü hakkında soruşturma başlatıldı

Bilecik'teki orman yangınıyla ilgili biçerdöver operatörü hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaşanan orman yangınına neden olduğu iddiasıyla biçerdöver operatörü hakkında soruşturma başlatıldı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T21:08+0300

2026-07-09T21:08+0300

2026-07-09T21:08+0300

türki̇ye

orman yangını

türkiye

biçerdöver

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Küçükyenice köyü yakınlarındaki buğday ekili tarım arazisinde dün yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle civardaki ormanlık alana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın 60 personel ile 19 arazöz, 8 su tankeri ve 7 helikopterle kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangına neden olduğu iddia edilen biçerdöver operatörü Y.D. hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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