https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/besiktas-prensip-anlasmasina-vardigini-duyurmustu-salih-ozcan-istanbula-geldi-1107123034.html

Beşiktaş prensip anlaşmasına vardığını duyurmuştu: Salih Özcan İstanbul'a geldi

Beşiktaş prensip anlaşmasına vardığını duyurmuştu: Salih Özcan İstanbul'a geldi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu milli futbolcu Salih Özcan İstanbul'a geldi. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T02:25+0300

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2026-07-09T02:25+0300

spor

köln

beşiktaş

borussia dortmund

orkun kökçü

salih özcan

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İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı kulüp yetkilileri ve çok sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı.Beşiktaş atkısıyla kameralara "kartal" pozu veren Salih, ardından taraftarlara "üçlü" çektirdi.Basın mensuplarına konuşan Salih Özcan, çok mutlu olduğunu şöyle anlattı:Orkun Kökçü ile birlikte oynayacağı için duyduğu heyecanı dile getiren 28 yaşındaki futbolcu, "Orkun ile tekrar kavuştuk. Onun yanında oynarken kendimi rahat hissediyorum. Birbirimize yardım ediyoruz, bu yüzden kendimi iyi hissediyorum" dedi.Salih Özcan'ın transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.Altyapı eğitimini Almanya'daki SC West Köln ve Köln'de alan Salih Özcan, son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund'da forma giydi. Salih, Türkiye ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/afad-duyurdu-antalyada-deprem-1107122272.html

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Sputnik Türkiye

köln, beşiktaş, borussia dortmund, orkun kökçü, salih özcan