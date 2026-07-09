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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/batmanda-marketlere-ait-depolardaki-yangina-mudahale-ediliyor-1107124900.html
Batman'da marketlere ait depolardaki yangına müdahale ediliyor
Batman'da marketlere ait depolardaki yangına müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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Merkeze bağlı Kösetarla köyü Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bulunan kentteki yerel zincir marketlere ait depolardan birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Alevlerin diğer depolara da sıçraması sonucu yangın büyüdü.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bodrumda-yangin-bolgeye-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1107122404.html
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batman, yangın
batman, yangın

Batman'da marketlere ait depolardaki yangına müdahale ediliyor

07:54 09.07.2026
© AABatman'da marketlere ait depolarda çıkan yangına müdahale ediliyor
Batman'da marketlere ait depolarda çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© AA
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Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Merkeze bağlı Kösetarla köyü Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bulunan kentteki yerel zincir marketlere ait depolardan birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
© AA / İbrahim ToprakBatman'da marketlere ait depolarda çıkan yangına müdahale ediliyor
Batman'da marketlere ait depolarda çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
Batman'da marketlere ait depolarda çıkan yangına müdahale ediliyor
© AA / İbrahim Toprak
Alevlerin diğer depolara da sıçraması sonucu yangın büyüdü.
© AABatman'da marketlere ait depolarda çıkan yangına müdahale ediliyor
Batman'da marketlere ait depolarda çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
Batman'da marketlere ait depolarda çıkan yangına müdahale ediliyor
© AA
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
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Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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