https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/batmanda-marketlere-ait-depolardaki-yangina-mudahale-ediliyor-1107124900.html

Batman'da marketlere ait depolardaki yangına müdahale ediliyor

Batman'da marketlere ait depolardaki yangına müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T07:54+0300

2026-07-09T07:54+0300

2026-07-09T07:54+0300

türki̇ye

batman

yangın

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Merkeze bağlı Kösetarla köyü Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bulunan kentteki yerel zincir marketlere ait depolardan birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Alevlerin diğer depolara da sıçraması sonucu yangın büyüdü.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bodrumda-yangin-bolgeye-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1107122404.html

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