https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/bakan-simsek-aciklanan-enflasyon-rakamlarini-degerlendirdi-dezenflasyon-sureci-yeniden-basladi-1106975634.html

Bakan Şimşek, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Dezenflasyon süreci yeniden başladı

Bakan Şimşek, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Dezenflasyon süreci yeniden başladı

Sputnik Türkiye

Bugün açıklanan dış ticaret ve haziran ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T13:04+0300

2026-07-03T13:04+0300

2026-07-03T13:04+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

enflasyon

dezenflasyon

enflasyon farkı

enflasyon rakamları

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirerek, "Haziranda aylık enflasyon yüzde 0,99 oldu. Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı" dedi. Kalıcı fiyat istikrarı politikaları sürecekBakan Şimşek sosyal medyasından yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi: Yıllık enflasyon, haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek yüzde 32,1 gerçekleşti. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumlu seyrin etkisiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken akaryakıt fiyatlarındaki düşüş de enflasyon görünümünü destekledi. Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kira-zammi-orani-belli-oldu-temmuz-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1106966336.html

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mehmet şimşek, enflasyon, dezenflasyon, enflasyon farkı, enflasyon rakamları