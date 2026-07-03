https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/bakan-simsek-aciklanan-enflasyon-rakamlarini-degerlendirdi-dezenflasyon-sureci-yeniden-basladi-1106975634.html
Bakan Şimşek, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Dezenflasyon süreci yeniden başladı
Bakan Şimşek, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Dezenflasyon süreci yeniden başladı
Sputnik Türkiye
Bugün açıklanan dış ticaret ve haziran ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T13:04+0300
2026-07-03T13:04+0300
2026-07-03T13:04+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
enflasyon
dezenflasyon
enflasyon farkı
enflasyon rakamları
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirerek, "Haziranda aylık enflasyon yüzde 0,99 oldu. Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı" dedi. Kalıcı fiyat istikrarı politikaları sürecekBakan Şimşek sosyal medyasından yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi: Yıllık enflasyon, haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek yüzde 32,1 gerçekleşti. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumlu seyrin etkisiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken akaryakıt fiyatlarındaki düşüş de enflasyon görünümünü destekledi. Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kira-zammi-orani-belli-oldu-temmuz-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1106966336.html
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mehmet şimşek, enflasyon, dezenflasyon, enflasyon farkı, enflasyon rakamları
mehmet şimşek, enflasyon, dezenflasyon, enflasyon farkı, enflasyon rakamları
Bakan Şimşek, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Dezenflasyon süreci yeniden başladı
Bugün açıklanan dış ticaret ve haziran ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirerek, "Haziranda aylık enflasyon yüzde 0,99 oldu. Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı" dedi.
Kalıcı fiyat istikrarı politikaları sürecek
Bakan Şimşek sosyal medyasından yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi:
Yıllık enflasyon, haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek yüzde 32,1 gerçekleşti. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumlu seyrin etkisiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken akaryakıt fiyatlarındaki düşüş de enflasyon görünümünü destekledi. Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz