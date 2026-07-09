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Bakan Çiftçi: NATO Zirvesi tedbirlerinde 4 bin 112 kişi yakalandı
Bakan Çiftçi: NATO Zirvesi tedbirlerinde 4 bin 112 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Çiftçi, NATO Ankara Zirvesiyle ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 412 şahsın yakalandığını bildirdi. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, konuşmasında şu bilgileri verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/iran-disisleri-bakanligi-abdnin-son-saldirilari-acik-bir-savas-sucudur-1107131069.html
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nato, türkiye, haberler
Bakan Çiftçi: NATO Zirvesi tedbirlerinde 4 bin 112 kişi yakalandı
11:13 09.07.2026 (güncellendi: 12:20 09.07.2026)
İçişleri Bakanı Çiftçi, NATO Ankara Zirvesiyle ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 412 şahsın yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, konuşmasında şu bilgileri verdi:
Önemli bir zirveydi. Diplomatik açısından da güvenlik tedbirleri açısından da önemli zirveydi. 41 ülkeden devlet ve hükümet başkanları katıldı. 56 bin polis ve jandarma görev aldı. Aylar öncesinden planlamalar başladı. Ankara'yı merkeze alıp çevre illeri birinci kuşak ilan ettik. Siber ve terörle mücadele ekiplerimiz 1 ay öncede çalışmalara başladı. Son 72 saatte tedbirle zirve yaptı. Ankara'da kamudaki görevliler idari izinli kabul edildi. Trafiği seyreltelim istedik. Çok şükür bir sorun olmadan kazasız belasız atlattık. Ankaralılara teşekkür ediyorum. Hayatın olağan akışı sekteye uğradığı da oldu.