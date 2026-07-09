https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bakan-bayraktar-duyurdu-iraktan-ceyhana-petrol-akisi-devam-edecek-1107143425.html

Bakan Bayraktar duyurdu: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek

Bakan Bayraktar duyurdu: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek

Sputnik Türkiye

Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmada... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T17:29+0300

2026-07-09T17:29+0300

2026-07-09T18:00+0300

ekonomi̇

alparslan bayraktar

irak

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

petrol

ceyhan

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini duyurdu. Petrol boru hattının akışının devam etmesini sağlayacak yeni bir anlaşma üzerinde uzun zamandır konuşulduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, "Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz" dedi. Anlaşmada son aşamaya geldiBakan Bayraktar, Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir ve Başbakan Ali ez-Zeydi ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi."Irak-Türkiye boru hattının akışının devam etmesini sağlayacak yeni bir anlaşma üzerinde uzun zamandır konuşuyoruz." diyen Bakan Bayraktar, "Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattı üzerinden petrol akışına da değinerek, "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek." dedi.Boru hattının kapasitesinin artırılması gündemde Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattı projesinin 1970'lerden beri devam eden yarım yüzyıllık bir proje olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin bu hattı uzun süredir operasyonel durumda tuttuğunu söyledi.Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:Irak-Türkiye petrol boru hattının kapasite artırımı konusunda da konuşan Bakan Bayraktar, "Hedeflediğimiz şey; mevcut kapasiteyi tümüyle kullanmak ama bölgenin potansiyeli elbette başka üreticileri de buna dahil etmemizi gerektirir ve onların da bu konuda ihtiyaç ve ilgisi varsa onlara da bu kapıyı açmak mümkün olabilir. Bunu (boru hattı) 2 buçuk milyon varillik petrol boru hattına dönüştürmek mümkün olabilir. Şu anda avantajımız bu hattın mevcut varlığı. Bu hat var ve çok büyük yatırıma ihtiyaç duymadan 1 buçuk milyon varili realize edebiliriz. Bunun kapasitesini ilave yatırımlarla çok daha artırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.Yeni projeler hakkında da bilgi verdi Bayraktar, Irak ile elektrik anlamında da bağlantısallığa ihtiyaç olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki elektrik iletim hattının tüm kapasitesiyle ve kapasitesini artırarak yeni iletim hatlarıyla çalıştırılabileceğini belirtti.Türkiye üzerinde Irak'a doğal gaz getirerek, buradaki mevcut ve yeni yapılabilecek santralleri çalıştırma düşüncesini de Irak'a ilettiklerini vurgulayan Bayraktar, Türkiye tarafındaki yatırımların tamamlandığını kaydetti.Bayraktar, "Türkiye'nin sınırında şu an doğal gaz var. Irak tarafından yapacağımız doğal gaz boru hatlarıyla belki birkaç yıl burada doğal gaz ihtiyacını oradan karşılarız ama daha sonra Irak'ta veya Körfez'de üretilen başka doğal gaz kaynaklarını aynı boru hattını kullanarak bu sefer ter akışla Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya götürme gibi projeleri de birlikte gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/bakan-bayraktar-yukumluluklerini-yerine-getirmeyene-maden-ruhsati-yok-1105347244.html

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alparslan bayraktar, irak, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, petrol, ceyhan