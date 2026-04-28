Bakan Bayraktar: Yükümlülüklerini yerine getirmeyene maden ruhsatı yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doruk Maden'in birçok alanda sorunlar ürettiğini, özellikle işçi alacakları ve tedarik zincirindeki... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T21:25+0300

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazetecilerle yaptığı toplantıda maden işçilerinin eylemlerine ve sektördeki bazı şirketlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Doruk Maden hakkında konuşan Bakan Bayraktar, ''İşçinin alacakları var. Fırıncıyla servisçiyle hep problemleri var. Buradaki kömür santralinde de 2-3 yıldır var. Biz müdahale ediyoruz sürekli. Her işlerinde böyleler" dedi.2029 yılına kadar alım garantisi sağlanması için Meclis’ten yetki alındığını hatırlatan Bakan Bayraktar, “İşçiye borcu olana bu garanti verilmez, bacası olmayana teşvik yok, devlete borcu olana destek sağlanmaz” ifadelerini kullandı.Bakan Bayraktar, ''Buna rağmen işçinin parasını ödemedi. Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. Yükümlülüklerini yerine getirmeyene maden ruhsatı yok'' dedi.

