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Anket: ABD'de kapitalizme ve demokrasiye güven son 10 yılda geriledi
Anket: ABD'de kapitalizme ve demokrasiye güven son 10 yılda geriledi
Sputnik Türkiye
ABD'de kapitalizme ve demokrasiye yönelik güvenin son yıllarda zayıfladığı ortaya çıktı. WSJ ile NORC'nin ortak anketine göre, kapitalizmin iyi işlediğini düşünen Amerikalıların oranı son 10 yılda belirgin şekilde geriledi.
2026-07-09T17:24+0300
2026-07-09T17:24+0300
ekonomi̇
kapitalizm
abd
wall street journal (wsj)
anket
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WSJ'nin haberine göre, ankete katılanların yüzde 50'den azı kapitalizmin ABD'de "çok iyi" ya da "bir ölçüde iyi" işlediğini düşünüyor. Yaklaşık 10 yıl önce yapılan benzer araştırmada bu oran yüzde 60 seviyesindeydi.Araştırma, Amerikalıların yalnızca kapitalizme değil, ülkenin demokratik işleyişine yönelik güveninde de düşüş yaşandığını ortaya koydu.'Amerikan Rüyası'na inanç da zayıflıyorAnkete göre katılımcıların yalnızca yüzde 35'i, ABD'nin insanlara iyi bir iş bulma ve "Amerikan Rüyası"nı gerçekleştirme fırsatı sunduğundan en azından "oldukça emin" olduğunu belirtti.Sonuçlar, ekonomik fırsatlar ve sosyal hareketlilik konusunda kamuoyunda artan kaygılara işaret etti.Toplumsal güven tartışmasıWSJ, araştırmanın ABD'de uzun yıllardır toplumun temel taşları olarak görülen kapitalizm ve demokrasiye yönelik güvenin aşındığını gösterdiğini yazdı.Anket, özellikle ekonomik belirsizlikler, yaşam maliyetlerindeki artış ve siyasi kutuplaşmanın kamuoyunun sisteme bakışını etkileyen başlıca unsurlar arasında değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/zaharova-ankaradaki-nato-zirvesinde-muttefikler-arasindaki-gerilim-giderilemedi-1107121850.html
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kapitalizm, abd, wall street journal (wsj), anket
kapitalizm, abd, wall street journal (wsj), anket

Anket: ABD'de kapitalizme ve demokrasiye güven son 10 yılda geriledi

17:24 09.07.2026
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Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© Sputnik / Алексей Филиппов
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ABD'de kapitalizme ve demokrasiye yönelik güvenin son yıllarda zayıfladığı ortaya çıktı. Wall Street Journal (WSJ) ile NORC Kamu Araştırmaları Merkezi'nin ortak anketine göre, kapitalizmin iyi işlediğini düşünen Amerikalıların oranı son 10 yılda belirgin şekilde geriledi.
WSJ'nin haberine göre, ankete katılanların yüzde 50'den azı kapitalizmin ABD'de "çok iyi" ya da "bir ölçüde iyi" işlediğini düşünüyor. Yaklaşık 10 yıl önce yapılan benzer araştırmada bu oran yüzde 60 seviyesindeydi.
Araştırma, Amerikalıların yalnızca kapitalizme değil, ülkenin demokratik işleyişine yönelik güveninde de düşüş yaşandığını ortaya koydu.

'Amerikan Rüyası'na inanç da zayıflıyor

Ankete göre katılımcıların yalnızca yüzde 35'i, ABD'nin insanlara iyi bir iş bulma ve "Amerikan Rüyası"nı gerçekleştirme fırsatı sunduğundan en azından "oldukça emin" olduğunu belirtti.
Sonuçlar, ekonomik fırsatlar ve sosyal hareketlilik konusunda kamuoyunda artan kaygılara işaret etti.

Toplumsal güven tartışması

WSJ, araştırmanın ABD'de uzun yıllardır toplumun temel taşları olarak görülen kapitalizm ve demokrasiye yönelik güvenin aşındığını gösterdiğini yazdı.
Anket, özellikle ekonomik belirsizlikler, yaşam maliyetlerindeki artış ve siyasi kutuplaşmanın kamuoyunun sisteme bakışını etkileyen başlıca unsurlar arasında değerlendirildi.
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