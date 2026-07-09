https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/ak-parti-sozcusu-celik-barbarca-eylemde-bulunanlar-kendi-alinlarina-buyuk-bir-utanc-yazdi-1107150322.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Barbarca eylemde bulunanlar, kendi alınlarına büyük bir utanç yazdı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Barbarca eylemde bulunanlar, kendi alınlarına büyük bir utanç yazdı

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim ayetinin yer aldığı pankartın engellenmesine tepki gösterdi. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T20:20+0300

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poli̇ti̇ka

ak parti

ak parti genel merkezi

ömer çelik

ayet

üniversite

mezun

mezuniyet

mezuniyet töreni

pankart

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın bazı öğrenciler tarafından engellenmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sözcü Çelik, "(Emrolunduğun gibi dosdoğru ol) hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/mezuniyet-toreninde-ayet-pankarti-gerilimi-universite-idari-inceleme-baslatti-1107149748.html

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ak parti, ak parti genel merkezi, ömer çelik, ayet, üniversite, mezun, mezuniyet, mezuniyet töreni, pankart