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AK Parti Sözcüsü Çelik: Barbarca eylemde bulunanlar, kendi alınlarına büyük bir utanç yazdı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Barbarca eylemde bulunanlar, kendi alınlarına büyük bir utanç yazdı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim ayetinin yer aldığı pankartın engellenmesine tepki gösterdi. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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ayet
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mezun
mezuniyet
mezuniyet töreni
pankart
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın bazı öğrenciler tarafından engellenmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sözcü Çelik, "(Emrolunduğun gibi dosdoğru ol) hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/mezuniyet-toreninde-ayet-pankarti-gerilimi-universite-idari-inceleme-baslatti-1107149748.html
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ak parti, ak parti genel merkezi, ömer çelik, ayet, üniversite, mezun, mezuniyet, mezuniyet töreni, pankart

AK Parti Sözcüsü Çelik: Barbarca eylemde bulunanlar, kendi alınlarına büyük bir utanç yazdı

20:20 09.07.2026
© AA / Doğukan KeskinkılıçAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim ayetinin yer aldığı pankartın engellenmesine tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın bazı öğrenciler tarafından engellenmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sözcü Çelik, "(Emrolunduğun gibi dosdoğru ol) hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar" ifadelerini kullandı.
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