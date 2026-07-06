https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/afad-duyurdu-adanada-deprem-1107029643.html
AFAD duyurdu: Adana'da deprem
AFAD duyurdu: Adana'da deprem
Sputnik Türkiye
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T10:30+0300
2026-07-06T10:30+0300
2026-07-06T10:35+0300
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Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD: Adana sallandıAdana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 10.12'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/akdenizde-41-buyuklugunde-deprem-1107013543.html
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deprem, adana, deprem son dakika
deprem, adana, deprem son dakika
AFAD duyurdu: Adana'da deprem
10:30 06.07.2026 (güncellendi: 10:35 06.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 10.12'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.