https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/unlu-oyuncu-ruhsar-gultekin-acil-ameliyata-alindi-ikinci-kez-beyin-kanamasi-gecirdi-1107104259.html

Ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin acil ameliyata alındı: İkinci kez beyin kanaması geçirdi

Ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin acil ameliyata alındı: İkinci kez beyin kanaması geçirdi

Sputnik Türkiye

Birçok dizi ve tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi. Ünlü isim acil ameliyata alındı. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T12:57+0300

2026-07-08T12:57+0300

2026-07-08T12:57+0300

yaşam

beyin kanaması

ameliyat

ruhsar gültekin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107103933_0:0:1206:679_1920x0_80_0_0_7ee3bd64918f0db5260f5f0c000e3779.jpg

Ruhsar, Çiçek Taksi, Yasemince gibi birçok dizide ve tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan oyuncu yoğun bakımda tedavi altında. Hastanedeyken ikinci kez beyin kanaması geçirdiBaş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran ünlü isim, beyin kanaması geçirdiği tespit edilince tedavi altına alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İstanbul'da gittiği hastanede tedavisi devam eden Ruhsar Gültekin, ikinci kez beyin kanaması geçirdi.Acil ameliyata alınan ünlü oyuncu, dün akşam ameliyattan çıktı. Ameliyatının iyi geçtiği söylenen Gültekin için kritik süreç başladı. 48 saat boyunca takip edileceği söylenen Ruhsar Gültekin'in her şeyin olumlu ilerlemesi halinde uyandırılacağı açıklandı.Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Parla Şenol da "Canımız Ruhsar Gültekin beyin kanaması sonrasında ameliyat oldu ve şu an yoğun bakımda. Tüm dualarım onunla ve ailesiyle" ifadelerini kullandı.Ruhsar Gültekin kimdir?30 Eylül 1963 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ruhsar Gültekin, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Kariyeri boyunca “Ruhsar”, “Çiçek Taksi”, “Yasemince”, “Yeter Anne” gibi birçok dizinin yanı sıra tiyatro oyununda da rol alan Gültekin, dublaj alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Ünlü oyuncu, son olarak 2022 yılında “Senden Daha Güzel” adlı dizide “Ayşen” karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/kadir-inanirin-yegeni-soner-arica-sadece-dayim-degil-cok-hayranlik-duydugum-bir-sanatciydi-buyuk-1106831475.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyin kanaması, ameliyat, ruhsar gültekin