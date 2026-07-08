https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/unlu-oyuncu-ruhsar-gultekin-acil-ameliyata-alindi-ikinci-kez-beyin-kanamasi-gecirdi-1107104259.html
Ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin acil ameliyata alındı: İkinci kez beyin kanaması geçirdi
Ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin acil ameliyata alındı: İkinci kez beyin kanaması geçirdi
Sputnik Türkiye
Birçok dizi ve tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi. Ünlü isim acil ameliyata alındı. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T12:57+0300
2026-07-08T12:57+0300
2026-07-08T12:57+0300
yaşam
beyin kanaması
ameliyat
ruhsar gültekin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107103933_0:0:1206:679_1920x0_80_0_0_7ee3bd64918f0db5260f5f0c000e3779.jpg
Ruhsar, Çiçek Taksi, Yasemince gibi birçok dizide ve tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan oyuncu yoğun bakımda tedavi altında. Hastanedeyken ikinci kez beyin kanaması geçirdiBaş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran ünlü isim, beyin kanaması geçirdiği tespit edilince tedavi altına alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İstanbul'da gittiği hastanede tedavisi devam eden Ruhsar Gültekin, ikinci kez beyin kanaması geçirdi.Acil ameliyata alınan ünlü oyuncu, dün akşam ameliyattan çıktı. Ameliyatının iyi geçtiği söylenen Gültekin için kritik süreç başladı. 48 saat boyunca takip edileceği söylenen Ruhsar Gültekin'in her şeyin olumlu ilerlemesi halinde uyandırılacağı açıklandı.Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Parla Şenol da "Canımız Ruhsar Gültekin beyin kanaması sonrasında ameliyat oldu ve şu an yoğun bakımda. Tüm dualarım onunla ve ailesiyle" ifadelerini kullandı.Ruhsar Gültekin kimdir?30 Eylül 1963 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ruhsar Gültekin, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Kariyeri boyunca “Ruhsar”, “Çiçek Taksi”, “Yasemince”, “Yeter Anne” gibi birçok dizinin yanı sıra tiyatro oyununda da rol alan Gültekin, dublaj alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Ünlü oyuncu, son olarak 2022 yılında “Senden Daha Güzel” adlı dizide “Ayşen” karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/kadir-inanirin-yegeni-soner-arica-sadece-dayim-degil-cok-hayranlik-duydugum-bir-sanatciydi-buyuk-1106831475.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107103933_0:0:1206:905_1920x0_80_0_0_1ae3e6590f3380f99b928eebd7108b02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beyin kanaması, ameliyat, ruhsar gültekin
beyin kanaması, ameliyat, ruhsar gültekin
Ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin acil ameliyata alındı: İkinci kez beyin kanaması geçirdi
Birçok dizi ve tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi. Ünlü isim acil ameliyata alındı.
Ruhsar, Çiçek Taksi, Yasemince gibi birçok dizide ve tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan oyuncu yoğun bakımda tedavi altında.
Hastanedeyken ikinci kez beyin kanaması geçirdi
Baş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran ünlü isim, beyin kanaması geçirdiği tespit edilince tedavi altına alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İstanbul'da gittiği hastanede tedavisi devam eden Ruhsar Gültekin, ikinci kez beyin kanaması geçirdi.
Acil ameliyata alınan ünlü oyuncu, dün akşam ameliyattan çıktı. Ameliyatının iyi geçtiği söylenen Gültekin için kritik süreç başladı. 48 saat boyunca takip edileceği söylenen Ruhsar Gültekin'in her şeyin olumlu ilerlemesi halinde uyandırılacağı açıklandı.
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Parla Şenol da "Canımız Ruhsar Gültekin beyin kanaması sonrasında ameliyat oldu ve şu an yoğun bakımda. Tüm dualarım onunla ve ailesiyle" ifadelerini kullandı.
30 Eylül 1963 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ruhsar Gültekin, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Kariyeri boyunca “Ruhsar”, “Çiçek Taksi”, “Yasemince”, “Yeter Anne” gibi birçok dizinin yanı sıra tiyatro oyununda da rol alan Gültekin, dublaj alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Ünlü oyuncu, son olarak 2022 yılında “Senden Daha Güzel” adlı dizide “Ayşen” karakteriyle izleyici karşısına çıktı.