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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/unlu-oyuncu-ruhsar-gultekin-acil-ameliyata-alindi-ikinci-kez-beyin-kanamasi-gecirdi-1107104259.html
Ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin acil ameliyata alındı: İkinci kez beyin kanaması geçirdi
Ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin acil ameliyata alındı: İkinci kez beyin kanaması geçirdi
Sputnik Türkiye
Birçok dizi ve tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi. Ünlü isim acil ameliyata alındı. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T12:57+0300
2026-07-08T12:57+0300
yaşam
beyin kanaması
ameliyat
ruhsar gültekin
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Ruhsar, Çiçek Taksi, Yasemince gibi birçok dizide ve tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan oyuncu yoğun bakımda tedavi altında. Hastanedeyken ikinci kez beyin kanaması geçirdiBaş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran ünlü isim, beyin kanaması geçirdiği tespit edilince tedavi altına alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İstanbul'da gittiği hastanede tedavisi devam eden Ruhsar Gültekin, ikinci kez beyin kanaması geçirdi.Acil ameliyata alınan ünlü oyuncu, dün akşam ameliyattan çıktı. Ameliyatının iyi geçtiği söylenen Gültekin için kritik süreç başladı. 48 saat boyunca takip edileceği söylenen Ruhsar Gültekin'in her şeyin olumlu ilerlemesi halinde uyandırılacağı açıklandı.Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Parla Şenol da "Canımız Ruhsar Gültekin beyin kanaması sonrasında ameliyat oldu ve şu an yoğun bakımda. Tüm dualarım onunla ve ailesiyle" ifadelerini kullandı.Ruhsar Gültekin kimdir?30 Eylül 1963 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ruhsar Gültekin, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Kariyeri boyunca “Ruhsar”, “Çiçek Taksi”, “Yasemince”, “Yeter Anne” gibi birçok dizinin yanı sıra tiyatro oyununda da rol alan Gültekin, dublaj alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Ünlü oyuncu, son olarak 2022 yılında “Senden Daha Güzel” adlı dizide “Ayşen” karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
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beyin kanaması, ameliyat, ruhsar gültekin
beyin kanaması, ameliyat, ruhsar gültekin

Ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin acil ameliyata alındı: İkinci kez beyin kanaması geçirdi

12:57 08.07.2026
Ruhsar Gültekin sosyal medya
Ruhsar Gültekin sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
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Birçok dizi ve tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi. Ünlü isim acil ameliyata alındı.
Ruhsar, Çiçek Taksi, Yasemince gibi birçok dizide ve tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan oyuncu yoğun bakımda tedavi altında.
Ruhsar Gültekin sosyal medya
Ruhsar Gültekin sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
Ruhsar Gültekin sosyal medya

Hastanedeyken ikinci kez beyin kanaması geçirdi

Baş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran ünlü isim, beyin kanaması geçirdiği tespit edilince tedavi altına alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İstanbul'da gittiği hastanede tedavisi devam eden Ruhsar Gültekin, ikinci kez beyin kanaması geçirdi.
Acil ameliyata alınan ünlü oyuncu, dün akşam ameliyattan çıktı. Ameliyatının iyi geçtiği söylenen Gültekin için kritik süreç başladı. 48 saat boyunca takip edileceği söylenen Ruhsar Gültekin'in her şeyin olumlu ilerlemesi halinde uyandırılacağı açıklandı.
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Parla Şenol da "Canımız Ruhsar Gültekin beyin kanaması sonrasında ameliyat oldu ve şu an yoğun bakımda. Tüm dualarım onunla ve ailesiyle" ifadelerini kullandı.

Ruhsar Gültekin kimdir?

30 Eylül 1963 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ruhsar Gültekin, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Kariyeri boyunca “Ruhsar”, “Çiçek Taksi”, “Yasemince”, “Yeter Anne” gibi birçok dizinin yanı sıra tiyatro oyununda da rol alan Gültekin, dublaj alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Ünlü oyuncu, son olarak 2022 yılında “Senden Daha Güzel” adlı dizide “Ayşen” karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
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