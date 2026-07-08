Transatlantik hattında güven bunalımı

“NATO 1.0 Soğuk Savaş’ın sonuna kadar olan dönemi temsil ediyor. NATO 2’ye geldiğimizde ittifakın kriz yönetimleri, barışı koruma ve alan dışı misyonlara odaklandığı bir evreyi gösteriyor. 3.0’a geldiğimizde ise değişen güvenlik ortamında siber tehditler, teknolojik yenilikler ve küresel rekabet gibi çok yönlü bir mücadele söz konusu. Çünkü artık dünyanın da seyri değişiyor ittifaklar da. Net çıktıları bugünkü bildirgeden görebileceğiz zaten. Daha zirve başlamadan ve dün de çok önemli açıklamalar yapıldı. Bildirgeyi görmeden açıklamalardan ipucu yakaladık. NATO Genel Sekreteri’nin de açıklamalarına baktığımızda konuşmalarında birliktelik vurgusu, NATO caydırıcı bir savunma mekanizmasına sahip olacak gibi önemli noktalar var. Atlantik’in iki tarafında da on binlerce kişiye istihdam sağlanacağını söylüyor. Bu açıklama Ankara’yı etkin bir şekilde NATO’ya dahil etme ve entegrasyonu daha etkin bir şekilde sağlama yolunda ilerliyor. Türkiye NATO’da eşsiz bir konumda. Çünkü NATO üyesi olup Rusya ile ilişkilerini devam ettiren bir ülke. Türkiye, Rusya ile iyi ilişkileri dolayısıyla birçok açmazı çözebilecek durumda.”