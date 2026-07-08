Transatlantik hattında güven bunalımı
yeri ve zamanı
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi oldu. Çebi, transatlantik hattındaki güven bunalımını değerlendirdi.
Transatlantik ilişkilerinde artan güven bunalımı, NATO'nun değişen güvenlik anlayışı ve Türkiye'nin ittifaktaki stratejik konumu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi, Radyo Sputnik'te bu başlıkları değerlendirerek Donald Trump'ın öngörülemez dış politika yaklaşımının müttefikler arasında yarattığı güvensizliğe, NATO'nun dönüşüm sürecine ve Türkiye'nin Rusya ile Batı arasında üstlendiği kritik role dikkat çekti.
Çebi, şöyle konuştu:
“Transatlantik hattında bir güven bunalımı var. Geriye dönüp baktığımızda Trump artık belirli cari hesaplarla diplomatik ilişkilerini kuran ve kararları öngörülemeyen bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Avrupalı devletlere yönelik suçlayıcı ve ötekileştirici söylemleri var. Bu da müttefikler arasında ciddi bir güvensizlik ortamı yaratıyor. Donald Trump’ın Kanada için 51. Vilayet demesi, Grönland’da hak iddia etmesi ve son olarak ABD-İran-İsrail savaşında NATO müttefiklerinden destek beklemesi… Ciddi destek bekledi ama istediği desteği bulamadı. Dün ‘Erdoğan davet etmeseydi gelmeyebilirdim’ diyerek ortaya bir tavır koydu. İran konusunda da serzenişte bulundu.”
‘Dünyanın seyri değişiyor’
“NATO 1.0 Soğuk Savaş’ın sonuna kadar olan dönemi temsil ediyor. NATO 2’ye geldiğimizde ittifakın kriz yönetimleri, barışı koruma ve alan dışı misyonlara odaklandığı bir evreyi gösteriyor. 3.0’a geldiğimizde ise değişen güvenlik ortamında siber tehditler, teknolojik yenilikler ve küresel rekabet gibi çok yönlü bir mücadele söz konusu. Çünkü artık dünyanın da seyri değişiyor ittifaklar da. Net çıktıları bugünkü bildirgeden görebileceğiz zaten. Daha zirve başlamadan ve dün de çok önemli açıklamalar yapıldı. Bildirgeyi görmeden açıklamalardan ipucu yakaladık. NATO Genel Sekreteri’nin de açıklamalarına baktığımızda konuşmalarında birliktelik vurgusu, NATO caydırıcı bir savunma mekanizmasına sahip olacak gibi önemli noktalar var. Atlantik’in iki tarafında da on binlerce kişiye istihdam sağlanacağını söylüyor. Bu açıklama Ankara’yı etkin bir şekilde NATO’ya dahil etme ve entegrasyonu daha etkin bir şekilde sağlama yolunda ilerliyor. Türkiye NATO’da eşsiz bir konumda. Çünkü NATO üyesi olup Rusya ile ilişkilerini devam ettiren bir ülke. Türkiye, Rusya ile iyi ilişkileri dolayısıyla birçok açmazı çözebilecek durumda.”