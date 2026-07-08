“NATO ve AB mevcut haliyle ayakta kalamaz”

“Trump böyle açıklamaları her zaman yapar sonra vazgeçer. İran’da 40 kez zafer ilan etti, 30 kere haritadan sildi. En az 10 kere İran ile anlaşılabileceğini söyledi. Trump’ın sırtında yumurta küfesi yok. Türkiye’nin ağzına bal çalar. ‘F-35 vereceğim ancak kullanırken bana soracaksınız. Hangi göçmen kuş sürüsüne ateş edebileceğinizi size bildireceğiz’ diyebilir. Uçaklar verilebilir veya topu kongreye atabilir. Erdoğan’ın kendi arkadaşı olduğunu, Rahip Brunson konusunda telefon ettiğini söyleyebilir. Devletler arası ilişkilerin ne şekline ne içeriğine uygun olan şeyler değil. Trump ya da onunla hareket eden çevreler, kurumları dinleme eğiliminde olabilirler. Trump, ‘Netanyahu’yu dinledim başıma neler geldi kurumları dinleseydim daha iyi olurdu’ diye düşünüyor olabilir. Trump’ın Orta Doğu’da kalmak niyetinde olmadığını, İsrail’i hizaya getirmeye çalışırken onları koruyacak düzenlemeler yaratma niyetinde olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan görüşmeler yapıyor. İçeriğe dair pek bir şey sızmıyor ancak bu görüşmeler sırf görüşme olsun diye yapılıyor. Suudiler dahil Körfez ülkeleri İran’a karşı ‘eski politikalarda olmayacağız’ diyor. ‘Topraklarımızdaki Amerikan üsleri Irak Savaşı’ndan kalma, Amerika’ya al bunları götür. Amerikalıların ne çevirdiğinden haberimiz yoktu’ der gibi konuşuyorlar. İran da Körfez’e karşı Amerika tekrar oraya gelmesin diye ‘İş birliği yapalım, o dönemi kapatalım’ eğiliminde. Suudiler İsrail’e karşı Pakistan ile bir ittifak yapmıştı. Orta Doğu’daki tek ciddi ittifak bu. Pakistan Türkiye’nin müttefiki sayılır. Bunu resmiyete dökmeye gerek yok. Bunun ucunda Çin de var. Karşıda ise İsrail ve Hindistan var. Orta Doğu’ya bunlar yansıyor. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan görüşmelerinin içeriği boş. Bu görüşmeleri yapan bazı ülkeler İran’a, ‘Siz de buraya gelin katılın. Burası İran karşıtı ittifaka dönüşmesin’ dedi. İranlılar da ‘Biz zaten bunu istiyoruz, gelmeye hazırız’ dedi. Trump ise İran’ı dizginlemek adına bunun olmasını ve İsrail’i Lübnan’da Hizbullah’a karşı rahatlatacak bir senaryoyu istiyor. 2000’den bu yana İsrail, Hizbullah ile giriştiği hiçbir çatışmadan başarılı çıkamadı. Hizbullah muazzam teknolojiler geliştiriyor. İsrail’in demir kubbesini kevgire çevirdiler. Muazzam şeyler yapıyorlar. Türkiye’nin yaptığı ve açıklamadığı şeylerle desteklenebilir şekilde Trump, ‘Hizbullah işini Lübnan’a ve Suriye’deki Şara’ya bırakalım’ diyor. Şara Trump’ın gözünün içine bakıyor. Para ve silah istiyor. Trump, Şara’yı Hizbullah’ın üstüne salmak istiyor. İsrail uluslararası kınamalara sebep olduğu için Trump bunu yanlış buluyor. Lübnan ordusunu içerden bölmeyi de düşünüyorlar. Lübnan’ın kuzeyindeki Hizbullah karşıtı ve mezhepçi Sünnileri de işin içine dahil edebilirler. Türkiye bu işin neresinde bilmiyorum ancak tümden dışında olduğuna inanmama eğilimindeyim.”