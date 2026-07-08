https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/hazine-1903-milyar-lira-borclandi-1107108355.html

Hazine 190,3 milyar lira borçlandı

Hazine 190,3 milyar lira borçlandı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 190 milyar 299,5 milyon lira borçlanmaya gitmesiyle ilgili konuşan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, “Devletin kasası... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T15:01+0300

2026-07-08T15:01+0300

2026-07-08T15:01+0300

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iki devlet tahvili ihalesiyle 190 milyar 299,5 milyon lira borçlanmaya gitmesine ilişkin konuştu."Bizim cebimiz boşalıyor, devletin kasası yetmiyor, o yüzden devlet piyasadan deli gibi borç para topluyor; bu borcun faizini ödemek için de dönüp yine bizim tepemize yeni vergilerle biniyor” diyen Aslan, “Devletin de tıpkı bizim gibi bir bütçesi var. Maaşlar, yatırımlar, harcamalar derken eldeki para yetmemiş. Hazine gidip bankalara ‘Bana acil nakit lazım’ demiş. Bankalar da seve seve 190 milyar lira borç vermiş. Neden seve seve vermişler? Çünkü devlet bu parayı çok yüksek bir faiz vaadiyle aldı” diye konuştu.“Bankalar kar ediyor esnaf kilit vuruyor”“Bankalar ellerindeki parayı esnafa veya vatandaşa kredi olarak vermek yerine, sıfır riskle devlete yüksek faizle satıyor. Banka oturduğu yerden kâr rekoru kırıyor, esnaf ise kredi bulamadığı için dükkanına kilit vuruyor” diyen Aslan, şunları söyledi:

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2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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