https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/hazine-1903-milyar-lira-borclandi-1107108355.html
Hazine 190,3 milyar lira borçlandı
Hazine 190,3 milyar lira borçlandı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 190 milyar 299,5 milyon lira borçlanmaya gitmesiyle ilgili konuşan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, “Devletin kasası... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T15:01+0300
2026-07-08T15:01+0300
2026-07-08T15:01+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
hazine
borçlanma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iki devlet tahvili ihalesiyle 190 milyar 299,5 milyon lira borçlanmaya gitmesine ilişkin konuştu."Bizim cebimiz boşalıyor, devletin kasası yetmiyor, o yüzden devlet piyasadan deli gibi borç para topluyor; bu borcun faizini ödemek için de dönüp yine bizim tepemize yeni vergilerle biniyor” diyen Aslan, “Devletin de tıpkı bizim gibi bir bütçesi var. Maaşlar, yatırımlar, harcamalar derken eldeki para yetmemiş. Hazine gidip bankalara ‘Bana acil nakit lazım’ demiş. Bankalar da seve seve 190 milyar lira borç vermiş. Neden seve seve vermişler? Çünkü devlet bu parayı çok yüksek bir faiz vaadiyle aldı” diye konuştu.“Bankalar kar ediyor esnaf kilit vuruyor”“Bankalar ellerindeki parayı esnafa veya vatandaşa kredi olarak vermek yerine, sıfır riskle devlete yüksek faizle satıyor. Banka oturduğu yerden kâr rekoru kırıyor, esnaf ise kredi bulamadığı için dükkanına kilit vuruyor” diyen Aslan, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, hazine, borçlanma
radyo sputnik, radyo, radyo, hazine, borçlanma
Hazine 190,3 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 190 milyar 299,5 milyon lira borçlanmaya gitmesiyle ilgili konuşan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, “Devletin kasası yetmiyor, devlet piyasadan borç para topluyor” dedi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iki devlet tahvili ihalesiyle 190 milyar 299,5 milyon lira borçlanmaya gitmesine ilişkin konuştu.
"Bizim cebimiz boşalıyor, devletin kasası yetmiyor, o yüzden devlet piyasadan deli gibi borç para topluyor; bu borcun faizini ödemek için de dönüp yine bizim tepemize yeni vergilerle biniyor” diyen Aslan, “Devletin de tıpkı bizim gibi bir bütçesi var. Maaşlar, yatırımlar, harcamalar derken eldeki para yetmemiş. Hazine gidip bankalara ‘Bana acil nakit lazım’ demiş. Bankalar da seve seve 190 milyar lira borç vermiş. Neden seve seve vermişler? Çünkü devlet bu parayı çok yüksek bir faiz vaadiyle aldı” diye konuştu.
“Bankalar kar ediyor esnaf kilit vuruyor”
“Bankalar ellerindeki parayı esnafa veya vatandaşa kredi olarak vermek yerine, sıfır riskle devlete yüksek faizle satıyor. Banka oturduğu yerden kâr rekoru kırıyor, esnaf ise kredi bulamadığı için dükkanına kilit vuruyor” diyen Aslan, şunları söyledi:
"En acı kısım borcu kimin ödeyeceği. Devletin bankalardan aldığı bu 190 milyar liralık borç ve onun devasa faizi, gökten zembille ödenmeyecek. Yarın bu borcun taksiti geldiğinde devlet kasayı doldurmak için ne yapacak? İçtiğin suya ekstra depozito yükü bindirecek, maaşın daha eline geçmeden gelir vergisi dilimini erkene çekecek. Benzine, ekmeğe, otoyola zam yapacak”