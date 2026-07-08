https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/bogazina-seker-kacti-2-yasindaki-bebek-kurtarilamadi-1107112319.html

Boğazına şeker kaçtı: 2 yaşındaki bebek kurtarılamadı

Boğazına şeker kaçtı: 2 yaşındaki bebek kurtarılamadı

Sputnik Türkiye

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T17:35+0300

2026-07-08T17:35+0300

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Düğürk Mahallesi'nde evde şeker yemeye çalışan 2 yaşındaki Efe S'nin boğazına şeker kaçtı.Nefes almakta zorlanan çocuk için ailesi durumu fark ederek hızla sağlık ekiplerine başvurdu.İlk olarak Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürülen Efe S, burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen 2 yaşındaki bebek kurtarılamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/bogazina-kacan-yiyecegi-kendi-kendine-yaptigi-heimlich-manevrasiyla-cikardi-1103393486.html

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kızıltepe, türkiye, mardin, mardin valiliği, mardin büyükşehir belediyesi, batman, batman valiliği