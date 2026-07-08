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Boğazına şeker kaçtı: 2 yaşındaki bebek kurtarılamadı
Boğazına şeker kaçtı: 2 yaşındaki bebek kurtarılamadı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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Düğürk Mahallesi'nde evde şeker yemeye çalışan 2 yaşındaki Efe S'nin boğazına şeker kaçtı.Nefes almakta zorlanan çocuk için ailesi durumu fark ederek hızla sağlık ekiplerine başvurdu.İlk olarak Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürülen Efe S, burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen 2 yaşındaki bebek kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/bogazina-kacan-yiyecegi-kendi-kendine-yaptigi-heimlich-manevrasiyla-cikardi-1103393486.html
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kızıltepe, türkiye, mardin, mardin valiliği, mardin büyükşehir belediyesi, batman, batman valiliği
kızıltepe, türkiye, mardin, mardin valiliği, mardin büyükşehir belediyesi, batman, batman valiliği

Boğazına şeker kaçtı: 2 yaşındaki bebek kurtarılamadı

17:35 08.07.2026
© AA / Süleyman Coşkun BozyelAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Düğürk Mahallesi'nde evde şeker yemeye çalışan 2 yaşındaki Efe S'nin boğazına şeker kaçtı.
Nefes almakta zorlanan çocuk için ailesi durumu fark ederek hızla sağlık ekiplerine başvurdu.
İlk olarak Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürülen Efe S, burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ancak doktorların tüm çabasına rağmen 2 yaşındaki bebek kurtarılamadı.
Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
TÜRKİYE
Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı
10 Şubat, 14:27
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