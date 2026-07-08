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Boğazına şeker kaçtı: 2 yaşındaki bebek kurtarılamadı
Boğazına şeker kaçtı: 2 yaşındaki bebek kurtarılamadı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T17:35+0300
2026-07-08T17:35+0300
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Düğürk Mahallesi'nde evde şeker yemeye çalışan 2 yaşındaki Efe S'nin boğazına şeker kaçtı.Nefes almakta zorlanan çocuk için ailesi durumu fark ederek hızla sağlık ekiplerine başvurdu.İlk olarak Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürülen Efe S, burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen 2 yaşındaki bebek kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/bogazina-kacan-yiyecegi-kendi-kendine-yaptigi-heimlich-manevrasiyla-cikardi-1103393486.html
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kızıltepe, türkiye, mardin, mardin valiliği, mardin büyükşehir belediyesi, batman, batman valiliği
kızıltepe, türkiye, mardin, mardin valiliği, mardin büyükşehir belediyesi, batman, batman valiliği
Boğazına şeker kaçtı: 2 yaşındaki bebek kurtarılamadı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Düğürk Mahallesi'nde evde şeker yemeye çalışan 2 yaşındaki Efe S'nin boğazına şeker kaçtı.
Nefes almakta zorlanan çocuk için ailesi durumu fark ederek hızla sağlık ekiplerine başvurdu.
İlk olarak Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürülen Efe S, burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ancak doktorların tüm çabasına rağmen 2 yaşındaki bebek kurtarılamadı.