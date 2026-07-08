Akademisyen Fatih Yaşlı NATO 3.0'ı yorumladı: Avrupa'nın militaristleşmesinin yeni bahanesi

Yani bu casusluk davasında gerçekten özellikle Pazartesi yapılan, 6 Temmuz'da yapılan duruşma bizim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Çünkü geçtiğimiz celsede aslında biz hepimiz beraat bekliyorduk. Neden derseniz, yani casusluk suçlaması hani devletin güvenliğini tehdit eden en ağır suçlamalardan biri biliyorsunuz.Ve böyle bir suçlamanın da hukuksal standartlarının çok yüksek olması lazım. Ve hani hem hukukçular hem, inanıyorum ki geçtiğimiz duruşmadaki ortaya konan deliller gerçekten de bu ağırlıktaki suçlamayı karşılıyor mu, karşılamıyor mu diye baktılar. Geçen defa herhangi bir tahliye ya da beraat gelmedi.Biz bunu şeye yorduk. Hani yeni, ilk defa, ilk duruşma oldu ve hani bu kadar ağır bir suçlamada hemen birinci celsede sonuç verirlerse, karar verirlerse tepki alabilirler diye düşündük. Hemen ikinci celsede mutlaka şey olacaktır, hak yerini bulacaktır diye açıkçası.Şimdi burada hani somut delillerle desteklenmesini bekliyoruz ve tartışma da buradan başlıyor zaten. Ve bu şeyde savcının mütalasında biz delil toplamak için süre istiyoruz dedi. Dolayısıyla avukatlarımız ve biz hepimiz hani nasıl yani delil toplanmadan mı soruşturma başlatıldı ve dava açıldı? Bir kere hani burada gerçekten çok büyük bir şey var.Yani çok büyük bir haksızlık, hukuksuzluk, absürtlük, siz artık ne derseniz deyin. Yani bu kadar önemli bir suçlamada ve bu kadar ağır bir suçlamada herhangi bir delil olmadan böyle bir dava açmak zaten başlı başına bir hukuksuzluk ve bu tamamen siyasi şeyleri gösteren bir durum gibi geliyor. Ama bana göre yani bu dava bize şey gösteriyor.Hani artık bu böyle sadece Nicati Özkan ya da Merdan Yamer'da işte diğer Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün açısından bakmayacağım. Ben sadece Nicati Özkan hakkında açılmış bir dava değil. Türkiye'de hani siyaset, iletişim ve hukuk ilişkisini gösteren sembolik davalardan biri haline geldi.Ortada herhangi bir delil yok. Yani casusluk denilebilecek, yani hangi bilgiyi zaten bütün bütün sanıklar sordu. Hangi bilgiyi, hangi devlete, ne karşılığında, nasıl, kimin aracılığıyla vermiş? Casusluk zaten içeride olan bir şey değildir.Dışarıya verilen bir şeydir. Bu konuya hiç kimse yanıt veremiyor. Yani ne yargıçlar ne de savcı hiçbir şekilde yanıt veremiyor.İnanılmaz bir ilgisizlik var. Yani hani belki de sadece biz dinledik. Seyirciler ve avukatlar dinledi.Öyle bir his oluşturdular. Nicati için bir yer davadan çok daha ağır bir şey bu. Biliyorsunuz o zaten asker kökenli.Evet o tarafı da var tabii. Yani buna çok üzüldü. Gerçekten çok üzüldü.İsnahat edilen yani suçlar iddianameye de girmedi. Başka şeyler girdi. Onu görünce tabii şey dedi yani devlet bitmiş, hukuk bitmiş.Biz bunu nasıl fark edemedik dedi. Yani aslında ceza hukukken yalnızca sona verilmesi gerekirken fiilen bütün ailelere veriliyor.