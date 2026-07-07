https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/zayiflamak-icin-kendini-kusturmaya-calisirken-dis-fircasi-yuttu-13-santimetrelik-cisim-ameliyatla-1107060840.html
Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu: 13 santimetrelik cisim ameliyatla çıkarıldı
Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu: 13 santimetrelik cisim ameliyatla çıkarıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki bir kadın, zayıflamak amacıyla kendini kusturmaya çalışırken yanlışlıkla 13 santimetrelik diş fırçasını yuttu. Kanuni Sultan... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T11:29+0300
2026-07-07T11:29+0300
2026-07-07T11:29+0300
türki̇ye
diş fırçası
ameliyat
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/07/1103336583_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3340189aa9f403191a572558375bea04.jpg
İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki S.B., zayıflamak amacıyla kendini kusturmaya çalışırken yanlışlıkla diş fırçasını yuttu.Olayın ardından yemek yiyen ve fenalaşan genç kadın, yakınları tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, endoskopi servisine sevk edildi.13 santimetrelik diş fırçası ameliyatla çıkarıldıGenel Cerrahi Uzmanı Dr. Kubilay Özgür Öztütüncü başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 40 dakikalık küçük kesi yöntemiyle, hastanın midesindeki 13 santimetrelik diş fırçası başarıyla çıkarıldı.Hastanın tedavisinin ardından iki gün içinde taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.'Endoskopla almayı bilerek denemedik'Yaşanan olayı değerlendiren Dr. Kubilay Özgür Öztütüncü, yabancı cismin çıkarılması için endoskopik yöntemi tercih etmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Endoskopla almayı bilerek denemedik. Mideyi ya da yemek borusunu yırtarız diye doğrudan ameliyata aldık. Yaklaşık yarım saatlik ameliyat sonrasında hastayı servise aldık. İki gün sonra da taburcu ettik. Gayet iyi."Öztütüncü, yapılan kontrollerde diş fırçasının hastanın organlarında herhangi bir hasara yol açmadığını da kaydetti.'Yabancı cisim yutan hastalar, bunu kendileri çıkarmaya çalışmasın'Hastanın daha önce de kilo vermek amacıyla kendisini kusturmaya çalıştığını belirten Öztütüncü, olayın bu sırada yaşandığını söyledi.Doktor Kubilay Özgür Öztütüncü, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:"Yabancı cisim yutan hastalar, bunu kendileri çıkarmaya çalışmasın."Hastaların yabancı cismi su içerek, ekmek yiyerek veya farklı yöntemlerle çıkarmaya çalışmasının daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Öztütüncü, böyle durumlarda vakit kaybetmeden bir eğitim ve araştırma hastanesinin acil servisine başvurulması gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/akomdan-istanbul-icin-yeni-hava-durumu-uyarisi-yagis-icin-tarih-verildi-1107059227.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/07/1103336583_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_64125a078d9e239424543219efb50b08.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
diş fırçası, ameliyat, i̇stanbul
diş fırçası, ameliyat, i̇stanbul
Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu: 13 santimetrelik cisim ameliyatla çıkarıldı
İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki bir kadın, zayıflamak amacıyla kendini kusturmaya çalışırken yanlışlıkla 13 santimetrelik diş fırçasını yuttu. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen yaklaşık 40 dakikalık ameliyatla yabancı cisim mideden çıkarıldı.
İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki S.B., zayıflamak amacıyla kendini kusturmaya çalışırken yanlışlıkla diş fırçasını yuttu.
Olayın ardından yemek yiyen ve fenalaşan genç kadın, yakınları tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, endoskopi servisine sevk edildi.
13 santimetrelik diş fırçası ameliyatla çıkarıldı
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kubilay Özgür Öztütüncü başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 40 dakikalık küçük kesi yöntemiyle, hastanın midesindeki 13 santimetrelik diş fırçası başarıyla çıkarıldı.
Hastanın tedavisinin ardından iki gün içinde taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
'Endoskopla almayı bilerek denemedik'
Yaşanan olayı değerlendiren Dr. Kubilay Özgür Öztütüncü, yabancı cismin çıkarılması için endoskopik yöntemi tercih etmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Endoskopla almayı bilerek denemedik. Mideyi ya da yemek borusunu yırtarız diye doğrudan ameliyata aldık. Yaklaşık yarım saatlik ameliyat sonrasında hastayı servise aldık. İki gün sonra da taburcu ettik. Gayet iyi."
Öztütüncü, yapılan kontrollerde diş fırçasının hastanın organlarında herhangi bir hasara yol açmadığını da kaydetti.
'Yabancı cisim yutan hastalar, bunu kendileri çıkarmaya çalışmasın'
Hastanın daha önce de kilo vermek amacıyla kendisini kusturmaya çalıştığını belirten Öztütüncü, olayın bu sırada yaşandığını söyledi.
Doktor Kubilay Özgür Öztütüncü, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
"Yabancı cisim yutan hastalar, bunu kendileri çıkarmaya çalışmasın."
Hastaların yabancı cismi su içerek, ekmek yiyerek veya farklı yöntemlerle çıkarmaya çalışmasının daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Öztütüncü, böyle durumlarda vakit kaybetmeden bir eğitim ve araştırma hastanesinin acil servisine başvurulması gerektiğini ifade etti.