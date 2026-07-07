https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/akomdan-istanbul-icin-yeni-hava-durumu-uyarisi-yagis-icin-tarih-verildi-1107059227.html

AKOM'dan İstanbul için yeni hava durumu uyarısı: Yağış için tarih verildi

AKOM'dan İstanbul için yeni hava durumu uyarısı: Yağış için tarih verildi

Sputnik Türkiye

AKOM, İstanbul hava durumuna ilişkin yeni haftalık tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte hafta boyunca perşembe günü dışında yağış beklenmezken, 9... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T10:21+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için hazırladığı haftalık hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.Rapora göre, kentte hafta boyunca perşembe günü hariç yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla güneşli olacağı tahmin ediliyor.Perşembe günü gök gürültülü sağanak bekleniyorAKOM tahminlerine göre, 9 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Haftanın diğer günlerinde ise yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.Poyraz etkisini sürdürecekRaporda, aralıklarla etkili olacak poyraz (kuzeydoğu) yönlü rüzgarların kentte serinlik sağlamaya devam edeceği belirtildi.Sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 29-32 derece aralığında seyretmesi beklenirken, zaman zaman sert esmesi öngörülen rüzgarın etkisini sürdüreceği ifade edildi.AKOM'dan açıklamaAKOM, hava tahmin raporunda şu ifadelere yer verdi:"Hafta boyunca (Perşembe hariç) yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Aralıklarla sert (10-30 km/S) esen Poyraz (kuzey-doğu) yönlü rüzgarlar serinlik vermeye devam etse de sıcaklıkların 29-33°C'ler aralığında seyredeceği öngörülüyor."

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